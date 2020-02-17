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«Попытка ответить на вызов Китая». США разрабатывают крейсеры впервые со времен холодной войны

17.02.2020 13:54 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

ВМС США собираются в течение пяти лет разработать крейсер нового поколения — первый корабль этого класса со времен холодной войны. Работы начнутся в 2021 году, только на ближайшие два года выделено почти 200 миллионов долларов. Непосредственной причиной стало устаревание существующих крейсеров типа «Тикондерога» на фоне все более усиливающегося флота Китая, пишет Military Watch.


Китайский эсминец «Наньчан» типа 055. Фото: jdby.net

Невзирая на то, что крейсера класса «Тикондерога» по-прежнему грозные корабли, они явно в проигрыше по сравнению с современными эсминцами Китая класса 055. При равном количестве пусковых ячеек для ракет китайские корабли имеют более современные датчики и более современные высокоточные боеприпасы. Четырехслойная система ПВО эсминцев типа 055 также превосходит американскую. А противокорабельные боеприпасы включают ракеты YJ-19 с дальностью 550 км и скоростью в 3 Маха и перспективные гиперзвуковые ракеты с дальностью более 1000 км и скоростью 9 Махов.

Помимо Китая, большие средства в боеприпасы нового поколения вкладывает и Россия, дорабатывая фрегаты класса «Адмирал Горшков».

Создание совершенно нового класса крейсеров для США важно из-за фактического провала двух последних проектов кораблей нового поколения — стелс-эсминцев Zumwalt и «Прибрежных боевых кораблей» (LCS). Серия Zumwalt из-за огромной стоимости и невозможности использовать новые системы вооружения была сокращена с 32 до 3 кораблей. А LCS, принятые на вооружение всего несколько лет назад, уже собираются списывать — для них толком не определена область применения.

В результате при огромных затратах Штаты так и не смогли создать достойного преемника «Тикондерогам» и эсминцам «Арли Берк». Если сейчас американский флот сможет правильно осмыслить допущенные ошибки и разработать новый корабль с их учетом, то он сможет получить корабль мирового класса и догнать китайский флот по возможностям.

 
 
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Две последние попытки Штатов получить корабль нового поколения провалились - предстоит третья.
 
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