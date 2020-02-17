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Коронавирус COVID-19 впервые обнаружен у россиянки
17.02.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Японские врачи диагностировали новый коронавирус у гражданки РФ на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в порту японского города Иокогама. Об этом сообщило посольство РФ в Японии.
«В ходе осуществляемой японскими властями медицинской проверки всех пассажиров судна на предмет заражения COVID-19
Это первый подтвержденный случай заражения коронавирусом среди россиян.
Ранее 17 февраля японские врачи выявили 99 новых случаев инфицирования новым вирусом на судне, а общее число заболевших достигло 454.
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Японские врачи диагностировали новый коронавирус у гражданки РФ на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в порту японского города Иокогама. Об...
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