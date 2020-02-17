Доллар и евро притормозили

Напомним, что валютная корзина дешевеет уже третий раз подряд, но за прошлую неделю она подорожала на 0,83%. А с начала февраля значение валютной корзины подскочило на 2,19%.





Курс доллара снизился на 0,0042 BYN до 2,1944 BYN/USD. За последние два дня курс доллара упал всего на 0,0057 BYN и покинул максимум за 4 года.





Кус евро валюты упал на 0,0052 BYN до 2,3778 BYN/EUR. Евро дешевеет тоже второй день подряд на общую сумму 0,0153 BYN.





Евро на прошлой неделе в четверг поднимался до максимума за 10 месяцев.





Курс российского рубля вырос на 0,0019 BYN до 3,4670 BYN/100 RUB.





Итоги минувшей недели на валютном рынке Беларуси

В последний день торгов белорусский рубль смог укрепиться к евро по итогам недели, а к остальным валютам — девальвировался:





доллар вырос на 0,0224 BYN (+1,03%);

евро подешевел лишь на 0,0027 BYN (−0,11%);

российский рубль укрепился на 0,0382 BYN (+1,11%);









Центробанк России

Официальный курс доллара ЦБРФ на завтра снизился на 15 копеек до 63,3085 российских рублей.





Официальный курс евро на завтра упал тоже на 15 копеек до 68,6201 российских рублей и оказался на минимуме с начала февраля.





Итоги минувшей недели февраля на валютном рынке России

Российский рубль завершил прошлую неделю укреплением и к доллару, и к евро:





доллар подешевел всего на 2 копейки (−0,03%);

евро обвалился на 86 копеек (−1,23%) до минимума с начала февраля.