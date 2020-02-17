ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Доллар и евро притормозили

17.02.2020 13:53 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

По итогам торгов понедельника белорусский рубль незначительно подорожал к корзине валют благодаря ослаблению евро и доллара.

Напомним, что валютная корзина дешевеет уже третий раз подряд, но за прошлую неделю она подорожала на 0,83%. А с начала февраля значение валютной корзины подскочило на 2,19%.

Курс доллара снизился на 0,0042 BYN до 2,1944 BYN/USD. За последние два дня курс доллара упал всего на 0,0057 BYN и покинул максимум за 4 года.

Кус евро валюты упал на 0,0052 BYN до 2,3778 BYN/EUR. Евро дешевеет тоже второй день подряд на общую сумму 0,0153 BYN.

Евро на прошлой неделе в четверг поднимался до максимума за 10 месяцев.

Курс российского рубля вырос на 0,0019 BYN до 3,4670 BYN/100 RUB.

Итоги минувшей недели на валютном рынке Беларуси

В последний день торгов белорусский рубль смог укрепиться к евро по итогам недели, а к остальным валютам — девальвировался:

доллар вырос на 0,0224 BYN (+1,03%);
евро подешевел лишь на 0,0027 BYN (−0,11%);
российский рубль укрепился на 0,0382 BYN (+1,11%);
корзина валют подорожала на 0,83%.


Центробанк России

Официальный курс доллара ЦБРФ на завтра снизился на 15 копеек до 63,3085 российских рублей.

Официальный курс евро на завтра упал тоже на 15 копеек до 68,6201 российских рублей и оказался на минимуме с начала февраля.

Итоги минувшей недели февраля на валютном рынке России

Российский рубль завершил прошлую неделю укреплением и к доллару, и к евро:

доллар подешевел всего на 2 копейки (−0,03%);
евро обвалился на 86 копеек (−1,23%) до минимума с начала февраля.
 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По итогам торгов понедельника белорусский рубль незначительно подорожал к корзине валют благодаря ослаблению евро и доллара.
 
Новости дня
Новости разные
 
Минфин рассчитывает привлечь через евробонды 1-1,2 миллиарда долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
17.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика