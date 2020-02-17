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Все виды пластиковой посуды в объектах общепита могут запретить с 2023 года. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Корбут, передает корреспондент БЕЛТА.





"Одномоментный запрет на использование одноразовой пластиковой посуды не предполагается: будет поэтапный переход, чтобы отрасли и бизнес подготовились. С 1 января 2021 года планируется запретить только некоторые виды такой посуды. Предприятиям будет дан определенный срок на то, чтобы они перестроили свое производство. Полный запрет пока предполагается с 2023 года", - сказал Александр Корбут.

С 1 января 2021 года устанавливается запрет на использование и продажу в объектах общественного питания одноразовой пластиковой посуды по перечню, определяемому Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Разработан соответствующий проект постановления. Предполагается, что в перечень войдут контейнеры, коробки, лотки, ланч-боксы, палочки для размешивания, стаканы, тарелки, чашки. Речь идет о посуде, которая полностью или частично изготовлена из поливинилхлорида и полистирола. Пока предлагается сохранить продажу и использование в объектах общепита одноразовых пластиковых крышек для стаканов, ложек, вилок, ножей и коктейльных трубочек. "Потребность в одноразовой посуде в Беларуси в год составляет 200 млн единиц. Из них примерно 70 млн - стаканчики, 23 млн - ложки, 20 млн - вилки, 19 млн - ножи, остальное - другие виды посуды", - отметил замминистра.

В Беларуси полимерные отходы составляют 280 тыс. т в год (примерно 25 кг полимеров на одного жителя). Из них 140 тыс. т - отходы упаковки. В 2019 году было собрано всего 35% от всего объема образования полимерных отходов.