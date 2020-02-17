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МВД объявляет конкурс
17.02.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
МВД объявляет конкурс на лучшее освещение в СМИ деятельности органов внутренних дел и внутренних войск.
Приглашаем принять участие в конкурсе творческие коллективы, редакции, интернет-сайты, отдельных журналистов и внештатных авторов средств массовой информации, в том числе сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск.
Номинации
Принимаются материалы, размещенные в СМИ и интернете с 1 января по 31 декабря 2019 года.
Работы с пометкой «На конкурс» следует направить не позднее 10 марта 2020 года по адресу: 220030, Минск, ул. Городской Вал, 4, Министерство внутренних дел Республики Беларусь, управление информации и общественных связей.
Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются, а представленные с нарушением условий — не рассматриваются. Оформление соответствующей заявки обязательно.
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МВД объявляет конкурс на лучшее освещение в СМИ деятельности органов внутренних дел и внутренних войск. Приглашаем принять участие в конкурсе творческие...
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