Источник материала: Горецкий вестник

МВД объявляет конкурс на лучшее освещение в СМИ деятельности органов внутренних дел и внутренних войск.

Приглашаем принять участие в конкурсе творческие коллективы, редакции, интернет-сайты, отдельных журналистов и внештатных авторов средств массовой информации, в том числе сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск.

Номинации

— «Проект года»

— «Лучшая районная газета»

— «Лучший автор»

— «Лучший видеоролик социальной рекламы»

— «Лучший интернет-проект»; «Лучший корпункт»

— «Сообща против наркоугрозы» – за весомый вклад в работу по профилактике наркомании и наркопреступности;

— «На малой родине служу» – за лучший материал/сюжет о сотруднике территориального органа внутренних дел, который родился и служит на родной земле (в рамках Года малой родины);

— «Спорт и службу совмещая» – за популяризацию здорового образа жизни и деятельности спортсменов – сотрудников органов внутренних дел;

— «Бережем милиции славные традиции» – за творческий подход в освещении темы исторического наследия и традиций белорусской милиции, ее героев и ветеранов.

Принимаются материалы, размещенные в СМИ и интернете с 1 января по 31 декабря 2019 года.

Работы с пометкой «На конкурс» следует направить не позднее 10 марта 2020 года по адресу: 220030, Минск, ул. Городской Вал, 4, Министерство внутренних дел Республики Беларусь, управление информации и общественных связей.

Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются, а представленные с нарушением условий — не рассматриваются. Оформление соответствующей заявки обязательно.