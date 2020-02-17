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МИД - о продлении ЕС оружейного эмбарго: Пережитки прошлого

17.02.2020 14:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске разочарованы принятым Советом Евросоюза решением о продлении оружейного эмбарго против Беларуси на год.

В МИД Беларуси заявили, что разочарованы принятием 17 февраля 2020 года решения Совета ЕС о продлении ограничительных мер Евросоюза против Беларуси на очередной год. 

В МИД считают эти ограничения безосновательными пережитками прошлого и проявлением политической инерции в подходах Евросоюза к выстраиванию диалога с Беларусью.

"Очевидно, что за последние годы в белорусско-европейских отношениях достигнуто значительно больше, чем за предыдущее десятилетие санкций. Уверены, что и в самом ЕС осознают, что ритуальное продление ограничительных мер против Беларуси не приводит ни к каким положительным результатам. 

Вновь призываем Евросоюз к отказу от санкционных клише, которые лишь препятствуют нормальному диалогу и сотрудничеству как по двусторонним вопросам, так и по преодолению общих вызовов в нашем регионе", - говорится в заявленииМИД. 
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске разочарованы принятым Советом Евросоюза решением о продлении оружейного эмбарго против Беларуси на год.
 
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