МИД - о продлении ЕС оружейного эмбарго: Пережитки прошлого

В МИД Беларуси заявили, что разочарованы принятием 17 февраля 2020 года решения Совета ЕС о продлении ограничительных мер Евросоюза против Беларуси на очередной год.





В МИД считают эти ограничения безосновательными пережитками прошлого и проявлением политической инерции в подходах Евросоюза к выстраиванию диалога с Беларусью.





"Очевидно, что за последние годы в белорусско-европейских отношениях достигнуто значительно больше, чем за предыдущее десятилетие санкций. Уверены, что и в самом ЕС осознают, что ритуальное продление ограничительных мер против Беларуси не приводит ни к каким положительным результатам.





заявлении МИД. Вновь призываем Евросоюз к отказу от санкционных клише, которые лишь препятствуют нормальному диалогу и сотрудничеству как по двусторонним вопросам, так и по преодолению общих вызовов в нашем регионе", - говорится вМИД.







