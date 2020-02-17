ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Под Минском открыли второй лагерь для китайских студентов

17.02.2020 14:58 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ещё один карантинный лагерь для студентов из Китая открыли под Минском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его организовали в реабилитационном центре «Загорье». Первые 32 человека прибудут сюда уже вечером 17 февраля. 

Под Минском открыли второй лагерь для китайских студентов

Сразу по приезду и в аэропорту, и в лагере они сдадут тест на коронавирус. Его результаты будут известны в течение 4-х часов. В случае обнаружения заболевания, пациента на скорой доставят в инфекционную больницу Минска.

В Китае от коронавируса погибли 1770 человек

Под Минском открыли второй лагерь для китайских студентов

Все остальные проведут в лагере 2 недели. Проживать они будут в палатах блочного типа. Так же, как и в «Бригантине», для них организовано медицинское наблюдение, питание и обучение по индивидуальной программе.

Под Минском открыли второй лагерь для китайских студентов

Елена Бондарева, главный врач Минского областного центра медицинской реабилитации «Загорье»:
Кроме расположения в блочной системе, где при необходимости не будет пересечения прибывших студентов друг с другом, у нас еще есть коридорная система зонирования.

Конечно, для медицинского персонала будут приниматься все те меры, которые обычно бывают в учреждении здравоохранения. Это обработка в вирулицидном режиме, средства индивидуальной защиты в обычном режиме.

Под Минском открыли второй лагерь для китайских студентов

Всего же лагерь готов принять более 200 человек. Каждый студент, прибывающий в Беларусь, сначала проходит двухнедельный карантин в самом Китае. 

Люди в материале: Елена Бондарева

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Ещё один карантинный лагерь для студентов из Китая открыли под Минском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его организовали в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ссора федерации с клубами вызывает много вопросов. Главный – что стране даст выход сборной на Евро?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
17.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика