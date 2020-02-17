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Александр Лукашенко утвердил решение на охрану госграницы органами пограничной службы в 2020 году

17.02.2020 14:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президент утвердил решение на охрану государственной границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Приоритеты для Госпогранкомитета ясны: защита каждого метра границы, в том числе с использованием самых современных технических средств.

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Александр Лукашенко утвердил решение на охрану госграницы органами пограничной службы в 2020 году

Александр Лукашенко утвердил решение на охрану госграницы органами пограничной службы в 2020 году


Александр Лукашенко утвердил решение на охрану госграницы органами пограничной службы в 2020 году

Люди в материале: Александр Лукашенко, Анатолий Лаппо

 
 
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Новости Беларуси. Президент утвердил решение на охрану государственной границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Приоритеты для Госпогранкомитета...
 
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