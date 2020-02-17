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Александр Лукашенко утвердил решение на охрану госграницы органами пограничной службы в 2020 году
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Президент утвердил решение на охрану государственной границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Приоритеты для Госпогранкомитета ясны: защита каждого метра границы, в том числе с использованием самых современных технических средств.
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Новости Беларуси. Президент утвердил решение на охрану государственной границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Приоритеты для Госпогранкомитета...
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