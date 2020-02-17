Огонь повредил здание пилорамы

16 февраля в 3.45 утра в Центр оперативного управления Смолевичского РОЧС поступило сообщение о том, что горит здание пилорамы, расположенной в д. Великое Залужье Озерицко-Слободского сельсовета.

На место возгорания выехало 5 единиц техники. По прибытии к месту вызова подразделений МЧС установлено, что открытым пламенем горит кровля здания пилорамы.

– В 5.33 утра пожар был ликвидирован. В результате возгорания огнем повреждены крыша и стены здания пилорамы на площади 300 кв.м. Деревообрабатывающие станки и готовая продукция не повреждены, – рассказала инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Смолевичского РОЧС Юлия Максименя.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, рассматриваемая версия причины возникновения пожара – поджог.

МЧС напоминает, что при умышленном уничтожении либо повреждении имущества, повлекшем причинение ущерба в значительном размере, статьей 218 Уголовного Кодекса Республики Беларусь предусмотрена ответственность в виде общественных работ, штрафа, а также исправительных работ или ареста, или ограничения свободы на срок до 2-х лет.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

Фото Смолевичского РОЧС.







