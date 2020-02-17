«В нас сидит страх Колымы»: о Комаровском рынке сняли фильм

Источник материала: KYKY

«Настоящее время» выпустило документальный фильм про Комаровский рынок, который опубликовали на ютьюбе. Вышедший 14 февраля, 25-минутный ролик собрал больше 32 тысяч просмотров. И это тот редкий случай, когда открывать комментарии не страшно – там все восхищаются душевностью беларусов.

«Минский Комаровский рынок – главный продовольственный рынок Беларуси. В народе его называют «Комаровка». Здесь органично уживаются люди самых разных возрастов, происхождения и характеров. В то время как для одних рынок стал вторым домом, другие продолжают мечтать о большем», – говорят авторы о своей «документалке».

В фильме Комаровку показывают через личные (душевные!) истории здешних людей: например, грузчика, уборщицы, диспетчера. А самый, пожалуй, яркий герой фильма – бариста Виктория: она рассказывает, как пишет романы «о своей боли», и говорит, что на рынке работает «очень много одиноких женщин». Мы крайне рекомендуем вам посмотреть эту работу:

Фото обложки: @pribishenya.