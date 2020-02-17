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«В нас сидит страх Колымы»: о Комаровском рынке сняли фильм
Источник материала: KYKY>
«Настоящее время»
«Минский Комаровский рынок – главный продовольственный рынок Беларуси. В народе его называют «Комаровка». Здесь органично уживаются люди самых разных возрастов, происхождения и характеров. В то время как для одних рынок стал вторым домом, другие продолжают мечтать о большем», – говорят авторы о своей «документалке».
В фильме Комаровку показывают через личные (душевные!) истории здешних людей: например, грузчика, уборщицы, диспетчера. А самый, пожалуй, яркий герой фильма – бариста Виктория: она рассказывает, как пишет романы «о своей боли», и говорит, что на рынке работает «очень много одиноких женщин». Мы крайне рекомендуем вам посмотреть эту работу:
Фото обложки: @pribishenya.
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