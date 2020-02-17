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Александр Лукашенко: «Беларусь никогда никому не угрожала и угрожать не собирается»

17.02.2020 14:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает на более широкую поддержку и содействие ЕС и России в укреплении безопасности на общей границе. Об этом 17 февраля заявил Александр Лукашенко, утверждая решение на охрану госграницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Беларусь никогда никому не угрожала и угрожать не собирается»

Процедура традиционная, с неё начинается год для пограничной службы страны. Время подвести итоги и уточнить новые задачи. Тем более, что погранбезопасность – это важнейший вопрос государственной политики.

Александр Лукашенко: «Беларусь никогда никому не угрожала и угрожать не собирается»

Вызовов и угроз меньше не становится. Только за 2019 год пограничники пресекли 20 каналов незаконной миграции, изъяли более тонны наркотиков. Глава государства поинтересовался у председателя Госпогранкомитета, какие проблемные вопросы есть у ведомства и что ещё нужно сделать для более эффективной работы. 

Александр Лукашенко: «Беларусь никогда никому не угрожала и угрожать не собирается»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Растут потоки незаконной миграции, объемы контрабанды наркотиков и иных средств преступной деятельности. Увеличивается военная активность по ту сторону границы. При этом Беларусь никогда никому не угрожала и угрожать не собирается как в сфере экономики, так и в военной сфере.

В прошлом году было принято решение об увеличении штатной численности пограничного ведомства для укрепления действующих подразделений на границе, создание новых застав, а также боеспособных маневренных групп, которые, как я понимаю, были ликвидированы после распада Советского Союза. Они должны грамотно и эффективно применяться в охране пограничных рубежей, для оперативного решения задач в различных условиях обстановки, оснащение современными образцами вооружения и техники.

Александр Лукашенко: «Беларусь никогда никому не угрожала и угрожать не собирается»

Также необходимо предметно использовать заинтересованность Европейского союза в укреплении сотрудничества с Беларусью по противодействию общим угрозам. А таких общих угроз десятки. Совершенствование пограничной инфраструктуры обходится, конечно же, нам недешево. Мы рассчитаем на более широкую поддержку и содействие. Кстати, не только со стороны Европейского союза – это наша общая граница с Российской Федерацией.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Анатолий Лаппо

 
 
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Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает на более широкую поддержку и содействие ЕС и России в укреплении безопасности на общей границе. Об этом 17 февраля заявил...
 
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