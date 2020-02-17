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Случчанин сделал честный обзор нового Geely Coolray. Видео

17.02.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Случчанин Николай Красуцкий много лет работает в сфере автобизнеса, в свободное время помогает знакомым с осмотром и покупкой машин. А на своей страничке в Instagram он часто делится результатами осмотров.

На минувших выходных мужчина в числе первых отправился на тест-драйв новой модели китайско-белорусского производителя - Geely CoolRay (SX 11). В своём Instagram он написал: «Машинка мне понравилась. В ней есть какая-то изюминка». А специально для SG Николай сделал снял небольшое видео и подробнее рассказал о впечатлениях.

Модель позиционируется производителем, как молодёжная, стоимость «нафаршированной» версии - 43 900 рублей. Двигатель 1,5TD GDI с турбонаддувом и прямым впрыском обладает паспортной мощностью в 177 л/с. По заявлениям Geely, эта бензиновая «полторашка» разгоняется до сотни всего за 7,9 секунд.

Цветовая гамма: белый, красный, серебристый, синий и бронзовый.

— Авто, по-моему мнению, напоминает Hyundai Creta рестайлинг. Разница ценовая в версии Comfort и Flagship - около 3 000 BYN - не сильно значительная, но в комплектации существенно отличается. У флагмана преимущества: чёрный потолок, салон из экокожи (кожзаменителя), Full-led фары, 4 камеры против трёх в базовой версии, обзорный вид 360 градусов, виртуальная панель (в Комфорте простая) и автоматическая парковка.

Онлайнер писал что тормоза ватные - это полный бред, тормоза неплохие, учитывая небольшой размер тормозных дисков. На дороге машина стоит отлично, мне чем-то напомнила новый Volkswagen Tiguan.

Разгон для трёхцилиндрового мотора отличный, даже если сравнить со Skoda Octavia 1.4 150 лошадиных сил. Едет очень бодро как на низах, так и на высоких оборотах. Заявленный разгон до 100 - 7,9 сек, и она примерно так и едет, плюс-минус. Машина сделана под молодёжь, под драйв, управляется как игрушка. Переключения коробки вообще не ощущаются.

«Самопарковка» по началу показалась стремноватой, но потом привыкаешь к камерам - и все становится на свои места. Камеры вокруг помогают видеть все возле машины, как на месте, так и в движении. А если поставить флешку, камера будет работать как штатный регистратор. На мультимедиа есть 3D-режим.

Кредит на льготных условиях даётся сроком до 10 лет, в лизинг до 5 лет. Звук мотора хорошо проработан, рычит будто движок объёмом 2.5-3.0 л. 

Из косяков - сварные швы и потертость краски на одной из осмотренных авто. Верхний угол левого крыла у всех машин немного торчит. У дилера безобразная антикоррозийная обработка, в антикоре шланги тормозные, пыльники амортизаторов и задний бампер - это то, что я увидел без подъемника.

Случчанин сделал честный обзор нового Geely Coolray. Видео


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Случчанин Николай Красуцкий много лет работает в сфере автобизнеса, в свободное время помогает знакомым с осмотром и покупкой машин. А на своей страничке в Instagram он...
 
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