Белорусские батутисты завоевали две медали на этапе Кубка мира в Баку

Источник материала: Аргументы и факты

В Баку состоялся этап Кубка мира по прыжкам на батуте. Белорусские спортсмены завоевали на соревнованиях в Азербайджане две медали – золотую и серебряную.

Первое место в синхронных прыжках заняли наши Владислав Гончаров и Олег Рябцев с результатом 52,750 балла. Белорусы опередили дуэты из Франции (51,310) и Казахстана (50,780).

В индивидуальных прыжках «серебряным» призером стал Иван Литвинович (61,360 балла). Выиграл соревнования китаец Гао Лей (61,585). Его соотечественник Дон Дон выиграл «бронзу» (60,260).

Кубок мира по прыжкам на батуте в Баку стал лицензионным к Играм в Токио-2020. Следующий аналогичный старт примет в апреле итальянская Брешиа.