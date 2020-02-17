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Белорусские батутисты завоевали две медали на этапе Кубка мира в Баку

17.02.2020 16:09 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белорусские батутисты завоевали две медали на этапе Кубка мира в Баку
Фото из открытых источников

В Баку состоялся этап Кубка мира по прыжкам на батуте. Белорусские спортсмены завоевали на соревнованиях в Азербайджане две медали – золотую и серебряную.

Белорусские батутисты завоевали две медали на этапе Кубка мира в Баку 18-летний белорус выиграл «серебро» на Чемпионате мира по прыжкам на батуте

Первое место в синхронных прыжках заняли наши Владислав Гончаров и Олег Рябцев с результатом 52,750 балла. Белорусы опередили дуэты из Франции (51,310) и Казахстана (50,780).

В индивидуальных прыжках «серебряным» призером стал Иван Литвинович (61,360 балла). Выиграл соревнования китаец Гао Лей (61,585). Его соотечественник Дон Дон выиграл «бронзу» (60,260).

Кубок мира по прыжкам на батуте в Баку стал лицензионным к Играм в Токио-2020. Следующий аналогичный старт примет в апреле итальянская Брешиа.

 
 
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На счету белорусских спортсменов «золото» и «серебро».
 
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