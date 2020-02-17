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С работников не будут взыскивать штрафы нанимателя. Что говорят эксперты

17.02.2020 16:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Трудовое право обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Согласно нового Трудового кодекса, если финансовые взыскания накладываются на предприятие, на организацию – штраф – раньше была такая схема, что просто деньги выплачивал конкретный работник. На сегодняшний день, если не ошибаюсь, теперь предприятие таких вещей делать не может, это запрещено – взыскивать непосредственно с работника то, что наложено на предприятие. Как вы относитесь к этому новшеству?

Марина Лазарь, начальник главного управления юридической работы и правового обеспечения Федерации профсоюзов Беларуси:
Мы эту практику начали анализировать очень плотно, начиная с 2015 года. Как-то очень массово к нам начали поступать обращения граждан по защите их прав в судах. И мы увидели, что, действительно, при проверке контролирующими органами организации, а затем те штрафы, которые налагались на организацию, как на субъект ответственности, в гражданском процессе потом перекладывали на лицо, которое виновно было в совершении административного правонарушения. И поскольку суммы были достаточно высоки, и мы понимали, что и сам работник, и члены его семьи будут страдать от того, что ему придётся исполнять решение суда, мы начали обсуждать этот вопрос с государственными органами и пришли, всё-таки, к согласию о том, что к реальному ущербу сейчас перестали относиться штрафы, которые взыскиваются с нанимателя.

И соответственно, те ситуации, если сейчас в организации будет, всё-таки, проверка, и его привлекут к ответственности – это юридическое лицо, то такой штраф уже с сегодняшнего дня не смогут взыскать с работника.

С работников не будут взыскивать штрафы нанимателя. Что говорят эксперты

Григорий Василевич, профессор, доктор юридических наук, член-корреспондент НАН, заведующий кафедрой конституционного права БГУ:
Здесь проблема давняя. Конечно, надо исправлять ту практику, которая сложилась, безусловно. И где-то даже эти вопросы выходят даже на административно-деликтные отношения. Я имею в виду Административный кодекс или Кодекс об административных правонарушениях. В ряде статей, во множестве статей – Особенная часть этого кодекса – предусмотрено, что в случае совершения административного правонарушения, то санкции, в данном случае – штраф, может быть наложен и на юридическое лицо, и на должностное лицо. Такие ситуации бывают. Но ещё и ситуации, когда только на юридическое лицо. Юридическое лицо уплачивает штраф и уже в порядке регресса взыскивает с конкретного работника.

Я полагаю, что эта практика неверная, потому что в этой ситуации юридическое лицо, вообще, выводится из-под ответственности. Формально, юридически, вроде бы, взыскание ответственности наложено на юридическое лицо, а все тяготы, обременения, обязательства перекладываются на плечи работника. Эта ситуация, безусловно, должна быть исправлена.

Но она давняя. Конечно, в юридическом лице среди работников кто-то допустил правонарушение и, соответственно, юридическое лицо привлекается к ответственности. Но часто, когда два субъекта привлекаются к ответственности, ещё плюс потом на физическое лицо, на гражданина, работника налагается или с него взыскивается этот штраф, который выплатило юридическое лицо.

С работников не будут взыскивать штрафы нанимателя. Что говорят эксперты

Андрей Карпунин, председатель Клуба финансовых директоров, член консультативного совета Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:
Я добавлю два нюанса. Нюанс первый, что государство вот уже второй год идёт навстречу профессиональному сообществу и бизнесу, и юридическому сообществу, и профсоюзам по уменьшению административной ответственности, по разграничению административной ответственности между юрлицами и физическими лицами – гражданами.

И мы чётко увидим в 2020 году сокращение тех законодательных норм, когда требуется дважды наказать – и юрлицо, и работника этого предприятия или организации. Поэтому здесь вот это поступательное движение поможет как раз тоже уменьшить количество этих случаев.

Игорь Марзалюк:
Что делать тем, кто платит эти штрафы?

Григорий Василевич:
В праве есть такой принцип: недопустимости двойной ответственности. Если мы имеем такую ситуацию, когда на работника – обычно это на должностное лицо налагается штраф, и на юридическое лицо, и когда, может быть, я повторю даже для того, чтобы уточнить детали, когда на должностное лицо ещё, по сути, перекладывается штраф, уплаченный юридическим лицом, то это, конечно, в данном случае двойная ответственность. И это недопустимо. И этот важнейший принцип недопустимости двойной ответственности должен применяться. Что делать в этой ситуации? Конечно, корректировать практику. Многие ведь вещи необязательно прописывать или переписывать в законе. Разумная должна быть практика правоприменительная. И в этой связи должен быть создан соответствующий прецедент. Но есть ещё другие ситуации, когда в хозяйственных отношениях, например, действительно, на юридическое лицо налагается ответственность, именно исходя из хозяйственной какой-то деятельности, и потом виновное лицо привлекается к материальной ответственности. Это уже другие ситуации. А я веду речь пока об административной ответственности.

Андрей Карпунин:
Я приведу пример очень яркий. Он касается, в общем-то, всего нашего общества. Большинство штрафов за последние 10 лет и большинство конфликтных ситуаций возникали в розничной торговле, когда кассиры-продавцы отпускали табачные изделия лицам несовершеннолетнего возраста. Штраф получал как кассир-продавец, который допустил такое нарушение, так и точка розничной торговли – магазин или киоск. Это были тысячи претендентов в нашей стране. Предприятия не виноваты, что кассир очередной раз допустил такое нарушение. И штрафы здесь очень большие, а общество заинтересовано, чтобы несовершеннолетние не имели доступа к табачным изделиям. Поэтому здесь, опять-таки, компромисс. Компромисс с точки зрения здравоохранения, с точки зрения административной ответственности, судебной практики, юридической практики и, в целом, построение работы бизнес-процессов в розничной торговле.

Григорий Василевич:
Правонарушение одно, взыскания два. Значит, по отношению к такому работнику надо применять меры дисциплинарного характера, дисциплинарного взыскания. То есть, всё равно, надо действовать в рамках того стандарта, который закреплён в законодательстве. С точки зрения достижения целей, я с вами согласен.

С работников не будут взыскивать штрафы нанимателя. Что говорят эксперты

Людмила Кананович, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель постоянной комиссии по труду и социальным вопросам:
Я хочу сказать, что как раз и внесена в Трудовой кодекс эта норма. Теперь уже накладываться взыскания будут единожды, если нанесён серьёзный ущерб. А если говорить о каких-то других мерах дальнейшего действия, то, конечно, здесь надо и серьёзно помониторить и посмотреть, на сегодняшний момент, какая практика применения. Как сказал коллега, если уже судами вынесено решение, то тогда надо и здесь посмотреть, в этом законодательстве, которое регулирует данную сферу ответственности, можно ли обратно пересмотреть и отменить данные действия. Я так понимаю. Но мы как депутаты, в первую очередь, конечно же, мониторим эти ситуации на местах. И все те нормы, которые вносились в Трудовой кодекс, они как раз и возникали, когда к нам приходят с обращениями, связанными уже с вынесением судебных предписаний определённых. И мы, как депутаты, не всегда имеем право вмешаться в судебную практику. Но донести до обсуждения данную тему и принять какие-то меры – конечно же, мы будем этим заниматься.

Григорий Василевич:
Но сейчас, Игорь Александрович, очень важная работа проводится по обновлению Административного кодекса. Возможно сокращение статей, подходов, санкций, субъектов. Это тоже должно дать какие-то плоды, и мне кажется, этот вопрос будет в поле зрения. Он давний, очень серьёзный, очень важный – вопрос, который вы подняли. И конечно, его надо разрешать.

Марина Лазарь:
В процессуальном законодательстве, в административном есть норма о том, что в случае, если отменяется ответственность гражданина либо юридического лица, то в этом случае решение органа не исполняется. Такая норма должна присутствовать и в гражданском процессуальном законодательстве.

Люди в материале: Игорь Марзалюк, Григорий Василевич, Марина Лазарь, Людмила Кананович, Андрей Карпунин

 
 
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Трудовое право обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира».
 
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