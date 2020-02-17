Десять признаков неочевидного насилия. Мужчин тоже касается

Источник материала: Tut.by

«С физическим насилием все более-менее понятно: ударили, толкнули, схватили — значит, это оно. Экономическое тоже не так сложно вычислить, как правило, — сразу отмечает кураторка проекта „Останови насилие“ Александра Летова. — Другое дело — психологическое и сексуальное насилие. Его тяжелее распознать, но оно оставляет не меньший след, чем физическое».

Специалистка рассказала LADY.TUT.BY о «маячках» в отношениях, которые должны стать поводом задуматься — проверяйте своего партнера или партнершу по списку. Да, все перечисленное может исходить от любого пола и гендера — и важно это вовремя считывать.



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Психологическое насилие

— Контроль и манипуляции относятся к психологическому насилию. Это то, что формально нельзя отнести к насилию, но это тоже абьюзивное поведение, которое нельзя считать нормой, — подчеркивает Александра.

1. Контроль — не забота

Контроль легко спутать с заботой. Вопросы из серии «а где ты была?», «где ты был?», просьбы «дай-ка мне почитать твои переписки» — именно это нередко принимают за участие, но на деле получается так, что вы отчитываетесь практически за каждую секунду вашей жизни.

А что делать, если вам «не жалко» ответить или показать переписку?

— Поступайте так, как вам будет комфортнее. Девушки могут вести себя соответственно женской социализации — то есть соответственно тому жизненному опыту, который они переживают именно из-за принадлежности к женскому полу. Нас с детства приучают думать: «Мужчина сильный, мужчина меня защитит и позаботится». Как следствие, для нас нормально отдавать свою жизнь под контроль партнеру-мужчине. Да и тяжело признать себя пострадавшей от насилия.

Поэтому не всегда просто понять, где кончается забота и начинается контроль, признать, что тебя контролируют, а потом еще и выступить против этого, — объясняет Александра. — Но все-таки есть понятие личного пространства и важно уметь выстраивать его вокруг себя. Прислушайтесь к себе: если вопросы партнера о вашем времяпровождении вызывают дискомфорт — самое время выстроить границы.



Фото: pixabay.com

Важно заметить это как можно раньше, потому что никто не начинает с требования поминутных отчетов. Сначала вас могут обрабатывать фразами а-ля «мне не нравится, когда ты общаешься с этой подругой», затем перейти к более агрессивным выражениям, а после у вас не останется друзей, которые смогут заметить, что вам нужна помощь.

— Здесь работает научный анекдот о лягушке, — рассказывает собеседница. — Если забросить ее в горячую воду, она тут же выпрыгнет из кастрюли. А если положить лягушку в холодную воду и нагревать постепенно, она даже не почувствует, как умрет. Примерно так работает и здесь: человек, находящийся в насильственных отношениях, не сразу это замечает.

2. «Если ты, то я…»

Угрозы, манипуляции, шантаж — это тоже насильственное поведение. При этом оно часто не считывается, как что-то плохое.

— Иногда бывают жуткие ситуации из серии «если ты уйдешь от меня, я покончу с собой». Говорящему такое, возможно, и правда тяжело, но в конечном счете это шантаж. О помощи просят по-другому, поэтому такие фразы — откровенная манипуляция. От такого человека лучше уйти, — констатирует Александра. — Как минимум, ты не будешь чувствовать себя ответственным за смерть человека или его суицидальное поведение.

Впрочем, манипуляции бывают даже по более мелким поводам. Пример: «Пока мы не займемся сексом, я посуду не помою»:

— Любые фразы из серии «если ты…, то я…» — это уже тревожный звоночек. Надо что-то решать: разговаривать с партнером и, может быть, даже уходить от него.



Фото: Matthew Henry, burst.shopify.com

Александра говорит, что ситуации, когда человек ожидает от второго чего-то, что не было оговорено заранее, тоже относятся к манипуляциям. Классический пример: мужчина заплатил за совместный с девушкой ужин в кафе и ожидает от нее секса. Но это не подразумевается:

— Это такая же манипулятивная стратегия, как делать что-то для своего партнера и ожидать «отдачи» взамен. Отношения — это не ведение счета.

3. Эмоциональные качели

— Сегодня я весь заботливый (заботливая) и внимательный (внимательная), а завтра отрешенный (отрешенная) и вообще с тобой не разговариваю, а еще обвиняю в своем настроении тебя — такое поведение и заставляет партнера чувствовать себя на эмоциональных качелях, — объясняет собеседница. — Это деморализует, вызывает душевное напряжение и вполне может быть одним из проявлений насильственной коммуникации. Сбитые с толку пострадавшие начинают искать причину в себе: что я делаю не так, чем я вызываю такое поведение?

При этом Александра замечает, что каждую ситуацию нужно оценить по-своему: возможно, какой-то шаг — это действительно искренняя попытка порадовать вас или помириться. Насилие отличается от конфликта тем, что это не единичный случай, а происходит на постоянной основе. По одному поступку сделать вывод нельзя: почему так, мы уже писали здесь .

4. Навязывание своих желаний

Александра вспоминает пример из своей практики:

— Однажды с нами делилась историей девушка, которую молодой человек очень сильно зашугал в плане внешнего вида: «Мне не нравится этот цвет волос, платье — клево, кроссовки — отстой, каблуки — супер, а в наушниках выглядишь как ребенок, а не как женщина». Девушка постоянно была вынуждена покупать обувь на каблуках, потому что ему это нравилось. Но при этом парень был не очень высокий, поэтому каблук должен быть не выше определенной высоты.



Фото: Samantha Hurley, burst.shopify.com

Естественно, все это вызывало у девушки огромный стресс и дало серьезные последствия для психологического состояния.

5. Сталкинг

Момент, который даже не относится к отношениям в паре: сталкерить человека может, по сути, кто угодно.

— Это может быть просто знакомый или друг. Ты ему говоришь, допустим, «не встречай меня из универа», «не пиши мне», а он продолжает это делать. Если человек не понимает слова «нет», лучше просто сразу банить таких людей и стараться не общаться с ними, — категорична Александра.

Особенно это актуально в эпоху соцсетей и относится, впрочем, не только к сталкингу. Присылать те же «нюдсы» (обнаженные фото — Прим. редакции), когда тебя об этом не просили, не похоже на здоровую коммуникацию. Даже в отношениях стоит обсуждать такие моменты.

Сексуальное насилие

6. Установка «да значит да»

Александра считает, что концепция «нет значит нет» не совсем работает, потому что считать согласие куда проще, чем понять, что человек не готов к сексуальному контакту.

— Сексуальная коммуникация очень сложна. Особенно сегодня, когда обсуждения о том, как правильно выразить согласие, на пике — и появляются шутки на эту тему. Даже если человек зажатый или скромный, все равно можно увидеть его открытость: это проявление инициативы, невербальная коммуникация — живой взгляд, улыбка… Понятно, что иногда улыбка — это социальное одобрение. Если девушка лежит с каменным лицом и изображает подобие улыбки, то это, конечно, не согласие, — обращает внимание собеседница.

Есть много споров насчет алкогольного опьянения, но Александра уверена, что обсуждать здесь нечего. В случае, когда человек находится в бессознательном состоянии, он точно не может выразить согласие, поэтому что бы вы с ним ни сделали — это насилие.

— Я придерживаюсь принципа, что с людьми в состоянии опьянения стоит вести себя по одной схеме. Даже если человек сам пристает к вам, лучше положить его на диван и сказать «отдохни», потому что на следующий день могут быть проблемы, — предупреждает куратор проекта. — Такой ситуацией многие пользуются, говоря: «Ну она же сама ко мне полезла». Было бы здорово, если бы все реагировали на пьяного человека отстранением — лучше дать ему сделать этот выбор в трезвом состоянии.

7. «Супружеский долг»

В нашей культуре считается, что если вы в отношениях, то вы должны хотеть секса друг с другом по умолчанию. Получается, что как бы не существует момента, когда ты можешь отказаться.

— В этом контексте важно учитывать женский опыт социализации: мы уже затрагивали эту тему, — обращает внимание Александра. — Понятно, что с такими установками женщины могут вообще не задумываться о сексе как об источнике удовольствия. Вот и получается: «Окей, мне нужно родить ребенка», «окей, мне нужно ублажить своего супруга», «окей, мне нужно, чтобы он купил мне шубу», — а не мысли о наслаждении.

Повторим: нас, женщин, учат быть более покорными, более сдержанными, скромными. Многих девушек растят с позицией «секс — это стыдно, а хотеть его — тем более». Мол, секс нужен только мужчинам, а женщинам не очень. Еще более дикая распространенная позиция: секс — это способ добиться чего-то от мужчины.



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— Лучше лишний раз спросить и уточнить — у мужчины в гетеросексуальных отношениях гораздо больше свободы в плане сексуальной коммуникации.

Пример проблемы «супружеского долга» — ситуация, когда женщина еще не восстановилась после беременности, а мужчина уже намекает ей, что хочет от нее секса. Чаще всего (опять же в силу опыта социализации) женщина покоряется, хотя на самом деле этого не хочет.

8. Внезапные практики

Если в сексе появляются различные придушивания, грубые переворачивания и другие приемы, которые вы не оговаривали заранее, это сигнал. Может быть и обратная ситуация, когда партнер не просто предупреждает, а «выклянчивает» что-то:

— Когда ты не хочешь, а человек тебя систематически уговаривает-уговаривает-уговаривает, то это тоже откровенное насилие: если тебе долго капают на мозги, проще уже согласиться. Яркий пример — анальный секс: некоторые женщины в нем не заинтересованы. Тем не менее, анальный секс со своей девушкой — часто как раз та практика, которую мужчины вымаливают через женское «не хочу».

9. Отказ использовать контрацепцию

С мужской стороны, как правило, это выражается в нежелании использовать презервативы: мол, с ними «не то». Впрочем, к женщинам это тоже относится.



Фото: pixabay.com

— Неважно, какие отношения связывают вас с партнером: если он отказывается пользоваться презервативом и при этом не показывает справку, сразу уходите, — призывает Александра. — На кону ваше здоровье. Здесь встает вопрос: насколько человек вообще готов к взрослым отношениям? Пусть даже и одноразовым.

Некоторые моменты, связанные с контрацепцией, можно отнести к репродуктивному насилию: прокалывание презерватива, пропуск гормональных таблеток — нередко женщины пытаются таким образом «привязать» к себе мужчину. Думайте о том, какая ответственность на вас ляжет в этом случае.

10. Прикосновения, когда о них не просили

— В идеальном мире мы бы, наверное, всегда спрашивали: «Можно тебя обнять?», «Можно тебя потрогать?» — вздыхает Александра. — В странах СНГ такие вопросы вызывают очень большое сопротивление. Я не раз слышала стереотип, мол, «портится момент», «уходит романтика». У меня сразу вопрос: «Если романтика между вами исчезает после одного вопроса, то есть ли она вообще? Как такие вещи могут испортить романтический момент, если он действительно романтический, а не насильственный?



Фото: pixabay.com

Это тоже к вопросу о личном пространстве: может быть, человеку некомфортно или он не хочет прикосновений. Хорошо, если человек отреагирует на жест и попросит его не трогать, а второй сразу уберет руку. Но не все заканчивается так хорошо.

— Если это повторяется вновь и вновь, то это указывает на нечувствительность к личным границам, что очень близко к насилию, — уверена Александра. — Если человек может облапать вас в любой момент, когда вы этого не хотите, то почему он не может заняться с вами сексом, когда вы этого не хотите?

Если вы не можете сами определить, находитесь ли вы в насильственных отношениях, напишите для консультации в директ проекта в Instagram . Вы можете писать, если видите, что вашим друзьям или родителям нужна помощь. «Останови насилие» также есть « ВКонтакте » и в Facebook .