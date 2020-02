«Экстремальный киберпанк». В Сирии нашли очень странный «калашников»

Источник материала: Tut.by

В последнее время появляется все больше версий автомата Калашникова — легендарное оружие по-всякому кастомизируют. Но оружие, найденное в сирийском Идлибе владельцем твиттера Caliber_Obscura, выделяется даже на этом фоне.

Rusty Bronze Kryptek AK Bullpup from #Idlib .