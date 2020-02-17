Добрые дела на добрую память

Идет февраль, а в Смолевичской районной гимназии учащиеся не сидят сложа руки, совершая добрые поступки. С первых дней месяца здесь начались мероприятия, приуроченные к областной акции «29 добрых дел».

Список мероприятий довольно обширен. Первым, что сделали ребята, было «строительство» кормушек для пернатых, которые заняли свои места на деревьях, растущих у гимназии. К делу мальчишки и девчонки подошли ответственно: красочные, яркие, удобные – именно такими получились «птичьи столовые». Если кормушки – доброе дело рук учащихся 5 и 6 классов гимназии, то ребята постарше решили провести мастер-класс для воспитанников отделения дневного пребывания для инвалидов территориального Центра социального обслуживания населения. Члены первичной организации БРСМ гимназии делали вместе с «особенными» ребятами открытки ко Дню святого Валентина.

А пятиклассники из класса «Б» поучаствовали в работе «Книжной мастерской». Они помогли работникам детской библиотеки привести в надлежащий вид потрепавшиеся со временем книги и журналы.

Как рассказала педагог-организатор Смолевичской районной гимназии Анастасия Галина, впереди у гимназистов еще много добрых дел, которые оставят о себе такую же добрую память.

Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.



