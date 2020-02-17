На завершающих этапах Великой Отечественной войны все фронтовые дороги вели в Берлин.

В исторических документах, в воспоминаниях многих фронтовиков подчеркивалось, что это время отличалось стремительным продвижением Красной Армии на запад, массовым проявлением мужества бойцов, жаждущих быстрее добить врага и положить конец войне. На броне танков, бортах автомобилей, бронемашин надписи гласили: “На Берлин!”, “Вперед, на запад!”, “Даешь Берлин!”. Вера в скорую победу над завоевателями придавала силы бойцам, вдохновляла на героизм и отвагу. Но враг был еще силен и упорно сопротивлялся. И каждый отвоеванный Красной Армией город, селение, высота давались с большим усилием.

Многие из смолевичан, призванных в армейские ряды после изгнания фашистов за пределы Беларуси, мужественно сражались в боях за совобождение Прибалтики, Польши, многие участвовали в известной битве на Одере и дошли до оплота фашизма – Берлина, где наши войска одержали долгожданную победу.

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