|
Павел Дик о бронзе на этапе КМ по фристайлу: «Не было мандража, сердце не колотилось»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусы вернулись домой с этапа Кубка мира по фристайлу, который проходил в Москве, сообщили в программе «СТВ-спорт».
Напомним, на этих соревнованиях Анна Гуськова выиграла золото. Выступление спортсменки судьи оценили в 95,46 балла. У мужчин бронзу завоевал наш Павел Дик. Следующий этап Кубка мира пройдет в «Раубичах» 22-23 февраля.
Павел Дик, бронзовый призер этапа Кубка мира по фристайлу (Москва):
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Белорусы вернулись домой с этапа Кубка мира по фристайлу, который проходил в Москве, сообщили в программе «СТВ-спорт». Анна Гуськова: в Москве...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)