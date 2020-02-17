В 2019 г. органами прокуратуры Минской области проделана значительная работа по осуществлению надзора за исполнением государственными органами, организациями и учреждениями области требований Директивы Президента Республики Беларусь от 11.03.2004 №1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины».

В целях координации работы в сфере предупреждения производственного травматизма прокуратурой области 23.04.2019 проведено координационное совещание по борьбе с преступностью и коррупцией Минской области с рассмотрением вопроса «О состоянии работы по предупреждению производственного травматизма на предприятиях и в организациях области», внесено представление в Минский облисполком.

В соответствии с утвержденными планами выборочных проверок в Минской области на первое-второе полугодие 2019 г. проведены проверки соблюдения законодательства об охране труда в организациях Минской области.

Прокуратурой области во втором полугодии 2019 г. проведена проверка соблюдения законодательства о труде и об охране труда в одном из коммунальных предприятий Смолевичского района.

В ходе проверки выявлены нарушения законодательства об охране труда, в том числе ст. 55 Трудового кодекса Республики Беларусь к условиям труда работников.

Например, в корпусе цеха по переработке шин допущена эксплуатация неисправного искусственного электрического освещения, на действующие вентиляционные установки не предоставлены паспорта. Не проведены замеры шума, атмосферного воздуха, освещенности, микроклимата. Разработанная программа производственного контроля требует актуализации. В санитарно-бытовых помещениях не проведены дезинсекционные и дератизационные мероприятия.

Не разработаны графики технического обслуживания и ремонта оборудования в соответствии с эксплуатационными документами организаций-изготовителей. Допускается эксплуатация электроустановок с нарушениями техники безопасности. Инструкции по охране труда, в том числе для профессий и работ с повышенной опасностью, утверждены в марте 2016 г. и требуют пересмотра.

В личных карточках учета выдачи работнику средств индивидуальной защиты не отражаются сведения о наименовании, классификации (маркировке) по защитным свойствам или конструктивным особенностям, нормах выдачи, сроках службы средств индивидуальной защиты.

Кроме того, в организации допускались нарушения сроков выплаты заработной платы в феврале, июле и августе 2018 г., срока выплаты окончательного расчета при увольнении в 2019 г.

По фактам выявленных нарушений прокуратурой области директору предприятия внесено представление. По результатам рассмотрения акта прокурорского надзора 3 виновных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Всего в 2019 г. при осуществлении надзора за исполнением требований Директивы № 1, законодательства, направленного на охрану жизни и здоровья граждан, обеспечение безопасных условий труда, трудовой и производственной дисциплины, органами прокуратуры области внесено 42 представления, вынесено 20 предписаний, объявлено 1 официальное предупреждение, к административной ответственности привлечено 21 лицо, к дисциплинарной ответственности ‒ 154 лица.

Работа органов прокуратуры области по осуществлению надзора за исполнением государственными органами, организациями и учреждениями области требований Директивы №1, законодательства об охране труда продолжена.