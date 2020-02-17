Нет такого ребенка, который не любил бы праздник. Ведь праздник – это веселье, радость, смех. 11 февраля, в рамках акции «29 добрых дел», шестиклассники Драчковского УПК посетили ЦКРОиР Смолевичского района, где воспитываются детки с ограниченными возможностями. Школьники подготовили для воспитанников концертную программу.

Учащихся встречал весь коллектив ЦКРОиР во главе с директором Галиной Рудюк.

Переступив порог здания, мы сразу оказались окружены теплом и вниманием. В центре царила атмосфера тепла и уюта. Шестиклассники с огромным удовольствием дарили «особенным» деткам песни, танцы, игры. Ребята и взрослые получили эмоциональный подъем, бодрость, хорошее настроение – это и есть составляющие успеха.

Не передать словами восторг наших ребят от посещения Центра. Всю обратную дорогу они обсуждали свои впечатления от чудесно проведенного времени. Очень интересной и познавательной была экскурсия по Центру, которую провели Галина Александровна и Татьяна Сергеевна.

Покидая гостеприимный ЦКРОиР, каждый наш ученик после общения с воспитанниками ЦКРОиР понял, что родители и педагоги – непосредственные участники образовательного процесса. В их руках очень сильное воспитательное средство – любовь к детям. И чем теснее общение между ними, тем большую поддержку получит ребенок, тем вероятнее, что его жизнь будет наполнена яркими впечатлениями, любовью и доверием к окружающему миру.

Огромное спасибо хочется сказать администрации, педагогическому коллективу, деткам и их родителям за столь радостный и теплый прием.

Мы желаем всем крепкого здоровья, успехов, любви и взаимопонимания.

Е.В. КАЗЮКА, учитель-дефектолог Драчковского УПК.