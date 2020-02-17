9 лет колонии получил водитель за пьяное ДТП в Ивановском районе, в котором погибли два человека

Источник материала: Tut.by

В Иваново 17 февраля огласили приговор водителю Audi A6 за ДТП, в котором погибли два человека , сообщает пресс-служба областного суда .



Фото: На Яновской волне / vk.com

Обвиняемого признали виновным в нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть двух человек и причинение тяжких телесных повреждений еще двум пассажирам. Ему назначили 9 лет лишения свободы в колонии общего режима. Мужчине также на 5 лет запретили управлять транспортными средствами.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.



Фото: Опасный Брест / vk.com

Авария произошла 9 марта прошлого года на трассе Р144 Иваново — граница Украины. Водитель Audi в состоянии опьянения ехал со скоростью более 90 км/ч. На закруглении дороги он не справился с управлением. Автомобиль съехал в правый кювет и врезался в дерево.

Два пассажира авто погибли на месте. Это были жители города Иваново, им было 20 и 28 лет. Еще двоих госпитализировали в больницу.