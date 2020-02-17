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9 лет колонии получил водитель за пьяное ДТП в Ивановском районе, в котором погибли два человека
Источник материала: Tut.by
В Иваново 17 февраля огласили приговор водителю Audi A6 за ДТП, в котором погибли
Обвиняемого признали виновным в нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть двух человек и причинение тяжких телесных повреждений еще двум пассажирам. Ему назначили 9 лет лишения свободы в колонии общего режима. Мужчине также на 5 лет запретили управлять транспортными средствами.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Авария произошла 9 марта прошлого года на трассе Р144 Иваново — граница Украины. Водитель Audi в состоянии опьянения ехал со скоростью более 90 км/ч. На закруглении дороги он не справился с управлением. Автомобиль съехал в правый кювет и врезался в дерево.
Два пассажира авто погибли на месте. Это были жители города Иваново, им было 20 и 28 лет. Еще двоих госпитализировали в больницу.
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Еще двое пострадавших попали в больницу.
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