ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

9 лет колонии получил водитель за пьяное ДТП в Ивановском районе, в котором погибли два человека

17.02.2020 16:36 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Иваново 17 февраля огласили приговор водителю Audi A6 за ДТП, в котором погибли два человека, сообщает пресс-служба областного суда.


Фото: На Яновской волне / vk.com

Обвиняемого признали виновным в нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть двух человек и причинение тяжких телесных повреждений еще двум пассажирам. Ему назначили 9 лет лишения свободы в колонии общего режима. Мужчине также на 5 лет запретили управлять транспортными средствами.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.


Фото: Опасный Брест / vk.com

Авария произошла 9 марта прошлого года на трассе Р144 Иваново — граница Украины. Водитель Audi в состоянии опьянения ехал со скоростью более 90 км/ч. На закруглении дороги он не справился с управлением. Автомобиль съехал в правый кювет и врезался в дерево.

Два пассажира авто погибли на месте. Это были жители города Иваново, им было 20 и 28 лет. Еще двоих госпитализировали в больницу.

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
О словах Лукашенко и не только
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
17.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика