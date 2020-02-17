Экстренный чемпионат. Раубичи снова примут первенство Европы по биатлону

Источник материала: Аргументы и факты

ГДЕ СНЕГ?

Эстония отказалась от соревнований из-за отсутствия снега. Проблемы с зимней погодой наблюдаются и в Беларуси. Однако с помощью снежных пушек в Раубичах подготовлены запасы снега для проведения соревнований.

«Тот снег, который развозится по дистанции сегодня, был заготовлен за двое суток. Удалось наморозить 10 тыс. кубометров. В случае необходимости попросим о помощи и подключим близлежащие трассы в Логойске, «Заячьей поляне», чтобы взять снег оттуда. Главная задача – провести чемпионат Европы», – заявил директор РЦОП «Раубичи» Александр ГАГИЕВ.

При этом специалист отметил, что проведение «экстренного» чемпионата Европы не потребует дополнительных финансовых вложений. «По самым скромным расчетам, мы получим в 2,5 раза больше денег, чем уйдет на организацию чемпионата Европы. К нам приедут представители около 35 команд. Это примерно 500 участников на этап Кубка IBU, столько же на чемпионат Европы. Люди платят за все сами. Ни копейки дополнительно из бюджета сверх того, что запланировано на Кубок IBU, на организацию чемпионата Европы не пойдет», – заверил Александр Гагиев.

Спортивный директор Международного союза биатлонистов (IBU) Феликс БИТТЕРЛИНГ отметил: «IBU хотел бы поблагодарить «Раубичи» за организацию чемпионата Европы в столь короткие сроки. Поскольку вскоре в Беларуси пройдет финал Кубка IBU, это решение является наиболее правильным и экономически эффективным для спортсменов, организаторов и национальных федераций». Мероприятие станет хорошей подготовкой для Беларуси, поскольку в марте 2022 года Раубичи будут принимать этап Кубка мира.



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КОНКУРЕНЦИЯ

Примечательно, что год назад аналогичные соревнования также прошли в Беларуси. Тогда чемпионат Европы уместился в календаре после серии североамериканских этапов. Многие сильнейшие спортсмены предпочли не ездить за океан и в целях оптимальной подготовки к Чемпионату мира остаться в Европе. Так, представители основы сборных Украины, России, Швеции приехали в Раубичи, чтобы в соревновательном режиме подвести себя к мировому первенству.

Сейчас чемпионат Европы пройдет сразу же после Чемпионата мира. Поэтому с большой долей вероятности к нам приедут вторые составы команд, ближайший резерв и молодые спортсмены. Пока не определено, кто представит Беларусь на домашних соревнованиях. Но не исключено, что это будут представители основы нашей сборной.

ЧТО ПОЧЕМ?

Стоимость входа на соревнования на один день колеблется в диапазоне от 5 до 99 руб. Самые дешевые – 5 руб. – вдоль трасс в будний день. Вход на трибуну – 10-15 руб. Немного дороже билеты в выходные дни. Вдоль трассы – 10 руб., на трибуну – 20-25 руб. Дороже всего обойдутся билеты на VIP-трибуну – 99 руб. Можно приобрести и билетные пакеты на все дни соревнований, будние дни или пакет выходного дня. В программе чемпионата – суперспринт, классический спринт, гонка преследования, а также смешанные эстафеты.

Дешевле получится посетить этап Кубка IBU, который также пройдет в Раубичах с 4 по 7 марта. Доступны билеты по 5, 7 и 10 руб. за вход на один день соревнований. Женщины и мужчины дважды пробегут спринт, а также новую дисциплину – масс-старт для 60 участников.