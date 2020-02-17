О словах Лукашенко и не только

UDF.BY проверил их на соответствие действительности. Поездка Лукашенко в Светлогорск в конце минувшей недели подарила очередную порцию его сомнительных высказываний.проверил их на соответствие действительности.





«Путин сказал о том, что практически 70% потерь в войне — россияне»





Выступая перед работниками Светлогорского ЦКК, Лукашенко вернулся к недавним переговорам с российским президентом в Сочи.





«Мы все обсуждали, сопоставляя точки зрения. Я, конечно, аккуратно выводил разговор на то, что вместе мы многое сделали. Мы отстояли нашу страну. Я ему напомнил, сколько погибло людей, сколько деревень было сожжено вместе с жителями. Он сказал о том, что практически 70% потерь — россияне», — рассказал Лукашенко.





Но прав ли Владимир Путин?





Прежде всего, нужно понимать, что статистику погибших по национальному признаку официальные советские органы не обнародовали. В конце существования СССР была обнародована общая цифра людских потерь – 26,6 млн. человек.





Провести деление по национальностям попытался историк Михаил Филимошин в книге «Людские потери Вооруженных сил СССР». Но эта статистика касалась только погибших военнослужащих: русские – 5 млн 756 тыс. (66,4%), украинцы – 1 млн 377 тыс. (15,8%), белорусы – 252 тысячи (2,9%).





Подсчет жертв среди гражданского населения провел Леонид Рыбаковский. По его данным, потери среди русских составили 6,9 млн, украинцев – 6,5 млн, белорусов – 1,7 млн. Как видим, здесь процент погибших жителей Беларуси значительно выше, чем среди военнослужащих.





В общем, слова Путина в изложении Лукашенко выглядят, как минимум, спорно. Напрашивается вывод: либо Путин "приукрасил" реальность, либо Лукашенко слукавил.





«Вы хоть знаете, что я четыре года работал на вашем производстве?»





Посещая Светлогорский завод железобетонных изделий и конструкций, Лукашенко обратился к рабочим:





«Вы хоть знаете, что я четыре года работал на вашем производстве? Заместителем директора. Так что все знакомо, все родное».





Но обращение к официальной биографии руководителя Беларуси показывает, что память его подвела.





Лукашенко работал заместителем директора комбината стройматериалов в Шклове в 1983-1985 года – порядка двух лет.





В книге Валерия Карбалевича «Александр Лукашенко. Политический портрет» отмечается, что будущий руководитель страны покинул эту работу из-за постоянных конфликтов.





«Лыжня у меня еще сохранилась»





В Светлогорске Лукашенко дал советы по здоровому образу жизни:





«Я сегодня утром проснулся в шесть часов, к семи вышел на лыжню (она у меня еще сохранилась) и набегался там. Это заряд на целый день».





Но жители Беларуси уже забыли, когда в центре страны выпадал снег, да и температура была преимущественно плюсовая. Откуда же у Лукашенко сохранившаяся лыжня?





Можно считать, что он говорил правду только, если лыжню ему сделали из искусственного снега – он сохраняется намного дольше натурального.









«Гомельская область скатилась очень серьезно в сельском хозяйстве»





В Светлогорске Лукашенко с недовольством отметил:





«Или мы поднимаем Гомельщину на нужный уровень, или будем принимать жесткие меры в сельском хозяйстве, как в Витебской области. Но вы скатились очень серьезно в сельском хозяйстве».





А вот эти слова полностью соответствуют действительности.





Индекс производства продукции сельского хозяйства составил в регионе в 2019 году 96,6% от предыдущего. Падение производства было зафиксировано и в 2018-м по сравнению с 2017-м.





«От иностранных инвестиций страна практически ничего не имеет»





Посещая Светлогорск, Лукашенко в очередной раз поставил задачу развивать импортозамещение:





«Хватит сюда тащить со всего мира бизнесменов, хвастаться, что у нас инвестиции – от этих инвестиций страна практически ничего не имеет».





По всей видимости, он подразумевал работу инвесторов в рамках свободных экономических зон, где существует льготное налогообложение.





Но, во-первых, инвесторы как минимум создают рабочие места с неплохим уровнем оплаты труда. А во-вторых, условия, из-за которых страна «практически ничего не имеет», Лукашенко сотворил сам.





Что касается данных Белстата, то в прошлом году прямые иностранные инвестиции в страну составили $7,2 млрд.





«Дурно пахнущего нет?»

На Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате Лукашенко поинтересовался у председателя концерна «Беллесбумпром» Юрия Назарова: «Дурно пахнущего нет?» Тот заверил, что проблемы отсутствуют, иначе бы не подписали акт ввода предприятия.





Между тем светлогорская активистка Елена Маслюкова рассказала журналистам

в этот день: «Сегодня президент прилетает, а вокруг завода – вонь стоит. И ветер этот смрад разносит по окрестностям».