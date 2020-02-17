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О словах Лукашенко и не только

17.02.2020 16:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Проверили на правдивость спорные заявления Лукашенко

О словах Лукашенко и не только
Поездка Лукашенко в Светлогорск в конце минувшей недели подарила очередную порцию его сомнительных высказываний. UDF.BY проверил их на соответствие действительности.

«Путин сказал о том, что практически 70% потерь в войне — россияне»


Выступая перед работниками Светлогорского ЦКК, Лукашенко вернулся к недавним переговорам с российским президентом в Сочи.

«Мы все обсуждали, сопоставляя точки зрения. Я, конечно, аккуратно выводил разговор на то, что вместе мы многое сделали. Мы отстояли нашу страну. Я ему напомнил, сколько погибло людей, сколько деревень было сожжено вместе с жителями. Он сказал о том, что практически 70% потерь — россияне», — рассказал Лукашенко.

Но прав ли Владимир Путин?

Прежде всего, нужно понимать, что статистику погибших по национальному признаку официальные советские органы не обнародовали. В конце существования СССР была обнародована общая цифра людских потерь – 26,6 млн. человек.

Провести деление по национальностям попытался историк Михаил Филимошин в книге «Людские потери Вооруженных сил СССР». Но эта статистика касалась только погибших военнослужащих: русские – 5 млн 756 тыс. (66,4%), украинцы – 1 млн 377 тыс. (15,8%), белорусы – 252 тысячи (2,9%).

Подсчет жертв среди гражданского населения провел Леонид Рыбаковский. По его данным, потери среди русских составили 6,9 млн, украинцев – 6,5 млн, белорусов – 1,7 млн. Как видим, здесь процент погибших жителей Беларуси значительно выше, чем среди военнослужащих.

В общем, слова Путина в изложении Лукашенко выглядят, как минимум, спорно. Напрашивается вывод: либо Путин "приукрасил" реальность, либо Лукашенко слукавил.

«Вы хоть знаете, что я четыре года работал на вашем производстве?»


Посещая Светлогорский завод железобетонных изделий и конструкций, Лукашенко обратился к рабочим:

«Вы хоть знаете, что я четыре года работал на вашем производстве? Заместителем директора. Так что все знакомо, все родное».

Но обращение к официальной биографии руководителя Беларуси показывает, что память его подвела.

Лукашенко работал заместителем директора комбината стройматериалов в Шклове в 1983-1985 года – порядка двух лет.

В книге Валерия Карбалевича «Александр Лукашенко. Политический портрет» отмечается, что будущий руководитель страны покинул эту работу из-за постоянных конфликтов.

«Лыжня у меня еще сохранилась»


В Светлогорске Лукашенко дал советы по здоровому образу жизни:

«Я сегодня утром проснулся в шесть часов, к семи вышел на лыжню (она у меня еще сохранилась) и набегался там. Это заряд на целый день».

Но жители Беларуси уже забыли, когда в центре страны выпадал снег, да и температура была преимущественно плюсовая. Откуда же у Лукашенко сохранившаяся лыжня?

Можно считать, что он говорил правду только, если лыжню ему сделали из искусственного снега – он сохраняется намного дольше натурального.


«Гомельская область скатилась очень серьезно в сельском хозяйстве»


В Светлогорске Лукашенко с недовольством отметил:

«Или мы поднимаем Гомельщину на нужный уровень, или будем принимать жесткие меры в сельском хозяйстве, как в Витебской области. Но вы скатились очень серьезно в сельском хозяйстве».

А вот эти слова полностью соответствуют действительности.

Индекс производства продукции сельского хозяйства составил в регионе в 2019 году 96,6% от предыдущего. Падение производства было зафиксировано и в 2018-м по сравнению с 2017-м.

«От иностранных инвестиций страна практически ничего не имеет»


Посещая Светлогорск, Лукашенко в очередной раз поставил задачу развивать импортозамещение:

«Хватит сюда тащить со всего мира бизнесменов, хвастаться, что у нас инвестиции – от этих инвестиций страна практически ничего не имеет».

По всей видимости, он подразумевал работу инвесторов в рамках свободных экономических зон, где существует льготное налогообложение.

Но, во-первых, инвесторы как минимум создают рабочие места с неплохим уровнем оплаты труда. А во-вторых, условия, из-за которых страна «практически ничего не имеет», Лукашенко сотворил сам.

Что касается данных Белстата, то в прошлом году прямые иностранные инвестиции в страну составили $7,2 млрд.

«Дурно пахнущего нет?»

На Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате Лукашенко поинтересовался у председателя концерна «Беллесбумпром» Юрия Назарова: «Дурно пахнущего нет?» Тот заверил, что проблемы отсутствуют, иначе бы не подписали акт ввода предприятия.

Между тем светлогорская активистка Елена Маслюкова рассказала журналистам 
в этот день: «Сегодня президент прилетает, а вокруг завода – вонь стоит. И ветер этот смрад разносит по окрестностям».
 
 
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Проверили на правдивость спорные заявления Лукашенко
 
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