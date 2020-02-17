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«Прыгажуню Случчыны» выберут накануне Международного женского дня

17.02.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

«Прыгажуню Случчыны» выберут накануне Международного женского дня

Накануне Международного женского дня в Весейском сельском доме культуры пройдет финал районного конкурса «Прыгажуня Случчыны-2020». Как будет проходить мероприятие, узнал SlutskGorod.

Из 22-ух девушек,  которые прошли районный отборочный тур, в финал прошли только десять красавиц. Среди них есть представительницы Танежец, Ленек, Мелешек, Козловичей, Лучников, Мусичей, Ленино и Заполья.

Как рассказала Людмила Дьякова, представитель Слуцкого районного центра народного творчества, это будет трёхчасовая шоу-программа с концертными номерами. Традиционного дефиле в купальниках зрители в этот раз не увидят. Однако изюминкой станет выход участниц в свадебных платьях, которые предоставит спонсор конкурса свадебный салон «Диана».

Кроме того, спонсорами мероприятия станут: отдел идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Слуцкого райисполкома, общественное объединение «Белая Русь», профсоюз агропромышленного комплекса, БРСМ, ОО «Белорусский союз женщин» и парфюмерно-косметическая компания «Белика-М».

Предположительно, в состав жюри войдут большинство мужчин. Оценивать красавиц будут спонсоры и представители одела образования и культуры Слуцкого РИК.

Что будет в программе мероприятия:

  • дефиле в костюмах делового стиля «Я в профессии»,
  • видео-интервью «Сама о себе»,
  • спортивное дефиле «О, спорт, ты – мир!»,
  • блиц-интервью «Темная лошадка»,
  • дефиле в вечерних нарядах «Звездное шоу»,
  • дефиле в свадебном платье «Я невеста».

Конкурс «Прыгажуня Случчыны-2020» состоится 7 марта в 14.00. Предварительная цена входного билета 5 р.

Ольга Кононович
Slutsk-Gorod.by

 
 
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Накануне Международного женского дня состоится финал районного конкурса «Прыгажуня Случчыны-2020». Как будет проходить мероприятие, узнал SlutskGorod.
 
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