Похоже, в Минске флешмоб: забрасывать «Табакерки» фекалиями

Источник материала: KYKY

С «Табакерками» беда: второй за короткое время киоск для продажи сигарет забросали фекалиями. Последний «акт протеста» blizko.by заметил напротив парка «Тивали» на улице Матусевича, и это уже тянет на целый флешмоб!

Чуть раньше, в самом начале февраля, преображенную «Табакерку» увидели на пересечении улиц Жудро и Матусевича – то есть неподалеку от того места, где появилась недавняя порция «биоматериала». Ее обсуждали в телеграм-канале «Минск. Какие люди – такой город»: люди писали, что перфоманс с киоском – на самом деле не что иное, как способ выражения минчанами радости в адрес установки нового табачного ларька.

Похоже, перемен никто не замечает: как пишет blizko.by, в таком виде «Табакерки» стоят не один день – городские службы как-то не особо торопятся вмешиваться.

Напомним: на прошлой неделе байнет сильно взволновала новость о том, что в Минске постепенно снесут павильоны по продаже билетов на проезд (оставят около 25 точек продаж, включая десять касс в подземных переходах метро) в пользу «Табакерок». В них уже начали продавать талоны на проезд. Дабы сбавить ваш градус возмущения, предлагаем взглянуть на парочку мемов, которые опубликовали в телеграм-канале «Чай з малинавым варэннем». Все-таки фотожабы – один из лучших способов перенаправления гнева!