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Лукашенко обсудил с главой Минфина зарплаты бюджетников

17.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Зарплаты бюджетников стали главной темой разговора президента Беларуси Александра Лукашенко и министра финансов Максима Ермоловича. С 1 января заработная плата рассчитывается по новой схеме. Одно из основных изменений: тарифную ставку первого разряда заменили на базовую ставку, передает «МИР 24».

«А то мы тут сражаемся на всяких фронтах экономических. Но результат этих сражений всегда виден финансово в бюджете. Поэтому как это отражается на бюджете. Ну и, естественно, исполнение по основным статьям, что с зарплатами бюджетников, выполняем ли мы данные обязательства», – отметил белорусский лидер.

Как рассказал Ермолович, в бюджете страны хватает ресурсов для выплаты зарплат и пенсий и все социальные обязательства будут выполнены.



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С 1 января заработная плата рассчитывается по новой схеме. Одно из основных изменений: тарифную ставку первого разряда заменили на базовую ставку.
 
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