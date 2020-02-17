Лукашенко обсудил с главой Минфина зарплаты бюджетников

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Зарплаты бюджетников стали главной темой разговора президента Беларуси Александра Лукашенко и министра финансов Максима Ермоловича. С 1 января заработная плата рассчитывается по новой схеме. Одно из основных изменений: тарифную ставку первого разряда заменили на базовую ставку, передает «МИР 24».

«А то мы тут сражаемся на всяких фронтах экономических. Но результат этих сражений всегда виден финансово в бюджете. Поэтому как это отражается на бюджете. Ну и, естественно, исполнение по основным статьям, что с зарплатами бюджетников, выполняем ли мы данные обязательства», – отметил белорусский лидер.

Как рассказал Ермолович, в бюджете страны хватает ресурсов для выплаты зарплат и пенсий и все социальные обязательства будут выполнены.