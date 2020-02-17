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Лукашенко обсудил с главой Минфина зарплаты бюджетников
17.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Зарплаты бюджетников стали главной темой разговора президента Беларуси Александра Лукашенко и министра финансов Максима Ермоловича. С 1 января заработная плата рассчитывается по новой схеме. Одно из основных изменений: тарифную ставку первого разряда заменили на базовую ставку, передает «МИР 24».
Как рассказал Ермолович, в бюджете страны хватает ресурсов для выплаты зарплат и пенсий и все социальные обязательства будут выполнены.
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С 1 января заработная плата рассчитывается по новой схеме. Одно из основных изменений: тарифную ставку первого разряда заменили на базовую ставку.
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