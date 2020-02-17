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Все виды электронной цифровой подписи теперь можно получить в «одном окне»
17.02.2020 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник>
ЕСРРУП «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен» (далее -НЦМиКЦ) информирует, что с 03 февраля нынешнего года на базе центра функционирует регистрационный центр Государственной системы управления открытыми ключами проверки электронной цифровой подписи (далее - РЦ ГосСУОК).
РЦ ГосСУОК осуществляет выдачу сертификатов, которые применимы для всех государственных информационных систем Республики Беларусь. Полный перечень указанных систем представлен по ссылке
Функции регистрационного центра ГосСУОК позволяет НЦМиКЦ осуществляет комплексное обслуживание организаций, которое включает в себя выдачу как сертификата ГосСУОК так и атрибутного сертификата для участия в процедурах госзакупок. Для удобства пользователей это можно сделать в одном месте.
РЦ ГосСУОК на базе НЦМиКЦ представлены во всех областных городах по следующим адресам:
г. Минск: пр-т Победителей, 7, к. 408, тел. 203-03-94, факс 203-74-11;
г. Брест: ул. Воровского, 19, тел. (0162) 20-00-83, 21-24-65;
г. Витебск: ул. Гоголя, 14, оф. 814, 816, тел. (0212) 35-90-30, 35-90-29;
г. Гомель: ул. Красноармейская, 2а, к. 43, тел. (0232) 32-65-65, 32-33-45;
г. Гродно: ул. Горького, 1, тел. (0152) 55-93-91, 55-93-94, 55-93-95;
г. Могилев: ул. Ленинская, 63, к 109, 110, тел. (0222) 22-63-40, 22-66-03;
Время работы РЦ ГосСУОК: пн-чт - с 9:00 до 17:00, пт - с 9:00 до 16:00; перерыв: с 13:00 до 14:00.
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ЕСРРУП «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен» (далее -НЦМиКЦ) информирует, что с 03 февраля нынешнего года на базе центра функционирует регистрационный...
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