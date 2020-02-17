Все виды электронной цифровой подписи теперь можно получить в «одном окне»

Источник материала: Пинский Вестник

ЕСРРУП «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен» (далее -НЦМиКЦ) информирует, что с 03 февраля нынешнего года на базе центра функционирует регистрационный центр Государственной системы управления открытыми ключами проверки электронной цифровой подписи (далее - РЦ ГосСУОК).

РЦ ГосСУОК осуществляет выдачу сертификатов, которые применимы для всех государственных информационных систем Республики Беларусь. Полный перечень указанных систем представлен по ссылке https://nces.by/pki/gossuok_systems/ .

Функции регистрационного центра ГосСУОК позволяет НЦМиКЦ осуществляет комплексное обслуживание организаций, которое включает в себя выдачу как сертификата ГосСУОК так и атрибутного сертификата для участия в процедурах госзакупок. Для удобства пользователей это можно сделать в одном месте.

РЦ ГосСУОК на базе НЦМиКЦ представлены во всех областных городах по следующим адресам:

г. Минск: пр-т Победителей, 7, к. 408, тел. 203-03-94, факс 203-74-11;

г. Брест: ул. Воровского, 19, тел. (0162) 20-00-83, 21-24-65;

г. Витебск: ул. Гоголя, 14, оф. 814, 816, тел. (0212) 35-90-30, 35-90-29;

г. Гомель: ул. Красноармейская, 2а, к. 43, тел. (0232) 32-65-65, 32-33-45;

г. Гродно: ул. Горького, 1, тел. (0152) 55-93-91, 55-93-94, 55-93-95;

г. Могилев: ул. Ленинская, 63, к 109, 110, тел. (0222) 22-63-40, 22-66-03;

Время работы РЦ ГосСУОК: пн-чт - с 9:00 до 17:00, пт - с 9:00 до 16:00; перерыв: с 13:00 до 14:00.





По информации Брестского облисполкома







