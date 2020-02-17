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Минфин: указ по уплате дорожного сбора готов

17.02.2020 15:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство финансов Беларуси готовит проект указа в отношении взимания дорожного сбора, рассказал журналистам глава ведомства Максим Ермолович.



"Мы работаем над подготовкой проекта указа, который несколько меняет систему взимания платы за дорожную инфраструктуру, устанавливает более справедливый механизм ее уплаты для тех людей, которые непостоянно используют транспорт, - рассказал министр.

Но, по его словам, в целом речь идет о сохранении существующего порядка уплаты дорожного сбора с расширением льгот для отдельных категорий, изменением периодичности уплаты, скидками для тех, кто готов оплачивать на более длительный срок.

Изменения направлены на улучшение существующей системы, утверждает Ермолович. "Такой проект указа Министерство финансов подготовило, вносит его на рассмотрение правительства. Будем обсуждать и докладывать главе государства", - сказал он.


Министр уточнил, что, по мнению Минфина, дорожный сбор будет отвязан от прохождения техосмотра. "Будет иная система контроля. Рассматриваются варианты, когда будет техническая готовность к введению новой системы. Кроме того, будут установлены более справедливые и приемлемые для населения механизмы уплаты", - добавил Ермолович.
 
 
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Министерство финансов Беларуси готовит проект указа в отношении взимания дорожного сбора, рассказал журналистам глава ведомства Максим Ермолович.
 
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