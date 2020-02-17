|
Парень слишком «эффектно» открыл стеклянные двери и сразу же пожалел: посмотрите, почему
Источник материала: Tut.by
Стеклянные двери сейчас повсюду, и большинство даже не задумывается о том, что с ними стоит обращаться осторожно. Парень на видео, кажется, забыл об этом и открыл такие двери уж слишком эффектно. Так, что от них вообще ничего не осталось. Посмотрите и никогда так не делайте!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
А как бы чувствовали себя вы?
|
Свежие газеты
Архив (Разное)