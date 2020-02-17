Парень слишком «эффектно» открыл стеклянные двери и сразу же пожалел: посмотрите, почему

Источник материала: Tut.by

Стеклянные двери сейчас повсюду, и большинство даже не задумывается о том, что с ними стоит обращаться осторожно. Парень на видео, кажется, забыл об этом и открыл такие двери уж слишком эффектно. Так, что от них вообще ничего не осталось. Посмотрите и никогда так не делайте!