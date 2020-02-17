Из-за коронавируса деньги в Китае будут дезинфицировать и отправлять на карантин

Источник материала: Tut.by

Китайские власти приняли решение ограничить обращение старых купюр на тех территориях, которые больше всего пострадали от коронавируса. Их будут дезинфицировать и отправлять на двухнедельный карантин. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заместителя председателя Народного банка Китая Фан Ифэя.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Чтобы сдержать распространение заболевания, Китайский центробанк планирует ускорить меры по обеззараживанию старых банкнот, на которых может сохраняться вирус. В частности, деньги будут обрабатывать ультрафиолетом или высокими температурами, а потом отправлять на 14-дневный «карантин». После этого деньги снова могут быть выпущены в обращение. Также китайским банкам порекомендовали отделять наличность, поступившую из больниц и продуктовых рынков.

В провинцию Хубэй, которая является эпицентром распространения коронавируса, также передадут новые банкноты на сумму 600 миллиардов юаней (около 85,9 миллиарда долларов).

Ранее ученые выяснили , что коронавирусы могут сохраняться на «неживых» поверхностях до девяти дней. Однако стойкость китайского коронавируса, получившего название COVID-19, точно пока неизвестна.

По официальным данным на утро 17 февраля, число умерших от коронавируса в Китае возросло до 1770 человек, из них 1696 — в провинции Хубэй.