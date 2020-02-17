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Из-за коронавируса деньги в Китае будут дезинфицировать и отправлять на карантин
Источник материала: Tut.by
Китайские власти приняли решение ограничить обращение старых купюр на тех территориях, которые больше всего пострадали от коронавируса. Их будут дезинфицировать и отправлять на двухнедельный карантин. Об этом
Чтобы сдержать распространение заболевания, Китайский центробанк планирует ускорить меры по обеззараживанию старых банкнот, на которых может сохраняться вирус. В частности, деньги будут обрабатывать ультрафиолетом или высокими температурами, а потом отправлять на 14-дневный «карантин». После этого деньги снова могут быть выпущены в обращение. Также китайским банкам порекомендовали отделять наличность, поступившую из больниц и продуктовых рынков.
В провинцию Хубэй, которая является эпицентром распространения коронавируса, также передадут новые банкноты на сумму 600 миллиардов юаней (около 85,9 миллиарда долларов).
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А в провинцию Хубэй, эпицентр распространения вируса, поставят новые банкноты.
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