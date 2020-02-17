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Из-за коронавируса деньги в Китае будут дезинфицировать и отправлять на карантин

17.02.2020 17:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Китайские власти приняли решение ограничить обращение старых купюр на тех территориях, которые больше всего пострадали от коронавируса. Их будут дезинфицировать и отправлять на двухнедельный карантин. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заместителя председателя Народного банка Китая Фан Ифэя.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Чтобы сдержать распространение заболевания, Китайский центробанк планирует ускорить меры по обеззараживанию старых банкнот, на которых может сохраняться вирус. В частности, деньги будут обрабатывать ультрафиолетом или высокими температурами, а потом отправлять на 14-дневный «карантин». После этого деньги снова могут быть выпущены в обращение. Также китайским банкам порекомендовали отделять наличность, поступившую из больниц и продуктовых рынков.

В провинцию Хубэй, которая является эпицентром распространения коронавируса, также передадут новые банкноты на сумму 600 миллиардов юаней (около 85,9 миллиарда долларов).

Ранее ученые выяснили, что коронавирусы могут сохраняться на «неживых» поверхностях до девяти дней. Однако стойкость китайского коронавируса, получившего название COVID-19, точно пока неизвестна.

По официальным данным на утро 17 февраля, число умерших от коронавируса в Китае возросло до 1770 человек, из них 1696 — в провинции Хубэй.

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А в провинцию Хубэй, эпицентр распространения вируса, поставят новые банкноты.
 
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