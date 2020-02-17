ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минчанин умудрился продавать чужие квартиры, сидя в колонии за продажу чужих квартир

17.02.2020 17:57 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Черный риелтор нашел сообщника на воле, они вместе продавали жилье заключенных и забирали себе вырученные деньги

46-летний минчанин обвиняется в мошенничестве. Мужчина занимался так называемым «черным риелторством». С 2008 по 2011 год он знакомился с асоциальными личностями и обещал им помощь в приватизации и продаже жилья. Некоторым он отдавал часть денег, некоторые после продажи жилья оставались ни с чем. Так мошенник завладел тремя квартирами в Минске и области.

За подобные преступления мошенника осудили на семь лет. Но он осуществлял те же схемы, уже будучи в колонии.

Мужчина продавал жилье заключенных. Выведывал, кто из них собирается продать жилье, и направлял к своему приятелю, который работал в агентстве недвижимости. В 2015 году минчанин освободился по амнистии и вместе с подельником продолжил мошеннические действия, сообщает Следственный комитет. Всего они завладели четырьмя квартирами и деньгами на общую сумму более 400 тысяч рублей. Чтобы легализовать доходы, мужчина создал общество с ограниченной ответственностью.

- По результатам расследования 46-летнему минчанину предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное повторно, в особо крупном размере), ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное организованной группой повторно в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 235 (легализация, отмывани» средств, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Его 49-летнему знакомому предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное организованной группой повторно в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в связи с состоянием здоровья, - рассказали в Следственном комитете.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Черный риелтор нашел сообщника на воле, они вместе продавали жилье заключенных и забирали себе вырученные деньги
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусские госслужащие - одни из самых загруженных в мире?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
17.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика