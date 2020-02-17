Почему приятная работа вряд ли поможет найти свое призвание

Источник материала: Ежедневник



фото: ya-roditel.ru

Исследователи обнаружили, что люди, считающие что страсть исходит от приятного труда, реже находят своё призвание (и чаще хотят уволиться), в отличие от тех, кто считает что страсть появляется когда занимаешься тем, в чём видишь смысл.

Во-первых, существует разница между гармоничной страстью и одержимостью. Если вы можете найти работу, разжигающую интерес или поставить себе профессиональную цель, то вероятность преуспеть и получить удовлетворение от этой деятельности увеличивается — мы знаем об этом из серьёзной научной литературы. Но будьте бдительны – с того момента, как в 2003 году канадский психолог Роберт Валлеранд и его коллеги опубликовали свое исследование, учёные выявили важное различие между гармоничной страстью и одержимостью.

Если вы чувствуете, что ваше призвание превращается в одержимость, если ваше настроение и чувство собственного достоинства зависят от работы, то, хотя временами работа и придаёт сил, есть риск серьёзных негативных последствий — например выгорания или тревожности. И наоборот — если у вас всё под контролем, работа отражает лучшие профессиональные навыки, а также положительно влияет на качество жизни, увеличение производительности и хорошее настроение.

Во-вторых, хуже не знать своего призвания, чем не иметь его. Так что если вы знаете что вам по-настоящему интересно, не затягивайте с этим. Несколько лет назад ученые из Университета Южной Флориды опросили несколько сотен человек и сгруппировали их ответы в соответствии с тем, чувствовали ли испытуемые, что у них нет призвания в жизни, или что перед ними стояли вызовы, на которые они ответили, или что они так и не предприняли никаких действий. По мнению исследователей, это ставит под вопрос предполагаемые преимущества наличия призвания в жизни. Учёные заключили: ‘наличие призвания является преимуществом, но только в случае, если оно реализовано, а если нет, то лучше не иметь призвания вовсе.’

В-третьих, без страсти ослабевает твёрдость характера. Идея о том, что твёрдость характера жизненно необходима для карьерного успеха впервые была высказана психологом Анжелой Дакворт из университета Пенсильвании (США). По мнению Анжелы, успешные люди чрезвычайно настойчивы. ‘Чтобы проявить твёрдость характера,’ пишет Дакворт в своей книге, ‘необходимо семь раз потерпеть неудачу и преуспеть в восьмой.’ Результаты многих исследований демонстрируют, что более добросовестный, более дисциплинированный и трудолюбивый человек добивается больших успехов в карьере. Но неужели всё дело в твёрдости характера? Дакворт подчеркивает, что ещё одним необходимым компонентом, наряду с настойчивостью, является желание достигнуть результата.

Однако, согласно результатам исследования, опубликованного в прошлом году, определить страсть исходя из твёрдости характера не удалось (или точнее, ‘достигнуть страсти’) – Джон Яхимовиц и его коллеги из Колумбийской школы бизнеса в Нью-Йорке объяснили, почему исследование получилось непоследовательным, подводя к утверждению о том, что твёрдость характера есть ни что иное, как переоценённая добросовестность. Команда Яхимовица обнаружила, что измерив уровень страсти (насколько люди чувствуют наличие адекватной страсти к своей работе) и соединив полученные результаты с настойчивостью (последовательность интересов и способность преодолевать неудачи), превосходные результаты продемонстрировали сотрудники технологических компаний и студенты университетов. ‘Согласно результатам исследования, твёрдость характера (настойчивость) без адекватной страсти к своей работе — это просто тяжелая работа, но наличие страсти к своему делу действительно продвигает вперёд’ заключили исследователи.

В-четвёртых, если приложить достаточно усилий, то работа может стать вашей страстью. Все эти разговоры о поиске своего призвания замечательны, но что делать если у вас его нет или вы понятия не имеете как его искать? По мнению Анжелы Дакворт, ошибочно полагать, что внезапно наступит момент просветления или на вас снизойдет откровение – скорее, нужно пробовать себя в новых областях и реагировать на самые разнообразные вызовы. Если же вы по-прежнему не преуспели, возможно самое время прислушаться к советам окружающих — энергия и решительность не всегда произрастают из страсти – иногда всё происходит наоборот и если прикладывать достаточно усилий, то следом появится и страсть. Например, результаты восьминедельного повторного опроса немецких предпринимателей выявили закономерность – страсть к работе возрастала с каждой неделей, после прикладывания больших усилий (чем на прошлой неделе). Следующие исследования подтвердили ранее полученные результаты — положительный эффект и страсть к работе достигаются только в случае, если человек занимается тем, чем хочет и если в его деятельности наблюдается прогресс. «Страсть предпринимателей возрастает, когда они добиваются значительного прогресса и вкладывают усилия по собственному, свободному выбору», - сообщают учёные.

В-пятых, если вы думаете, что страсть исходит от работы которая вам нравится, вы, вероятно, будете разочарованы. Подумайте — откуда, по вашему мнению, появляется страсть? В предпечатной версии исследования, опубликованного на портале PsyArXiv, доктор Яхимовиц и его команда выявили различие между людьми, которые верят, что страсть произрастает из занятий тем, что нравится и теми, кто считает, что истоки страсти заключены в том, во что вы верите, что считаете важным и ценным в жизни.

Исследователи обнаружили, что люди, считающие что страсть исходит от приятного труда, реже находят своё призвание (и чаще хотят уволиться), в отличие от тех, кто считает что страсть появляется когда занимаешься тем, в чём видишь смысл.

Скорее всего дело в том, что в работе ради удовольствия есть некая эфемерность и поверхностность – такая работа будет приносить удовлетворение недолго, месяц или год – в то время как работа над тем, что для вас действительно важно — явление вневременное, способное поддерживать вашу страсть и собственную идентичность. По мнению учёных результаты исследований показывают, что ‘степень достижения удовлетворения от работы имеет меньшее отношение к самой работе и большее к собственным убеждениям о погоне за страстью.

Critical Thinking