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Белорусские госслужащие - одни из самых загруженных в мире?

17.02.2020 17:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси один госслужащий приходится на 225,5 граждан. Такие данные содержатся в составленной в Украине карте чиновников. Но возможно, это не так.




Украинский портал «Слово и дело» изучил, сколько госслужащих работает в странах мира и как количество чиновников распределяется на душу населения в разных государствах.

В Украине более 244 тыс. работников бюджетной сферы. Если отталкиваться не от последней пробной переписи Кабмина, а от данных Госкомстата, то в Украине население составляет 41 млн 868 тыс. 299 человек. В таком случае в Украине на одного чиновника приходится 171 гражданин.

"Больше – только в Беларуси и Казахстане. В Беларуси один госслужащий должен успевать работать с 226 белорусами, а в Казахстане – со 188 гражданами этой страны" - пишет "Слово и дело". В инфографике портала указывается, что в Беларуси трудится всего 37 тысяч госслужащих.

Правда, не совсем ясно, откуда взята белорусская статистика о чиновниках. Согласно данным, озвученным в 2017 году, в белорусском госуправлении, по официальной статистике, было занято 188,8 тысячи человек, или 4,3% от общего числа занятого в экономике населения. 

Как отмечали эксперты,  в Беларуси было как минимум две попытки массового сокращения госслужащих, но результаты этих процессов весьма спорны. Остались вопросы по поводу того, сколько было в результате людей сокращено и кого сокращали.   

Вместе с тем, как пишет "Слово и дело", больше всего чиновников в Китае – 7 млн госслужащих на 1 млрд 433 млн 783 тыс. 686 человек. При этом один бюджетник приходится на 21 китайца. Это самый низкий показатель среди других стран мира. Можно предположить, что нагрузка у китайских бюрократов не такая уж и большая.

В Российской Федерации 2,4 млн чиновников обслуживают более 145 млн россиян. Получается по одному – на каждых 60 граждан.

Намного большая нагрузка у американских госслужащих, где всего 2,1 млн чиновников работает на почти 330 млн граждан Соединенных Штатов. В среднем получается один бюджетник на 157 американцев.

В Германии пропорция еще больше – почти 508 тыс. госслужащих успевают обслуживать более 83 млн немцев. На каждого чиновника приходится 165 граждан Германии.

Великобритания оплачивает работу 431 тыс. госслужащих, которые обслуживают более 67 млн жителей Соединенного Королевства. На одного чиновника приходится 158 человек.

Похожая ситуация в соседней с Британией Франции – 486 тыс. госслужащих на чуть более 65 млн французов. По одному бюрократу на 134 жителя Франции.
 
 
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В Беларуси один госслужащий приходится на 225,5 граждан. Такие данные содержатся в составленной в Украине карте чиновников. Но возможно, это не так.
 
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