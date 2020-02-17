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Беларусь одолжит еще $150 млн на российском рынке гособлигаций
Источник материала: Myfin
О гособлигациях
Андрей Белковец отметил, что новый выпуск гособлигаций на рынке РФ планируется разместить на 5 лет, в отличии от ранее размещенных (в 2019 году сроком на 3 года).
По его словам, по стоимости Минфин ориентируется на текущую доходность уже размещенных гособлигаций, но рассчитывает при этом на некоторую премию за увеличение сроков.
Заместитель министра финансов также сообщил, что на российском рынке в ближайшее время ожидается несколько сделок с корпоративными заемщиками из Беларуси.
Как ранее сообщал
Размещение новых выпусков
До этого, как
О погашении госдолга
Минфин нашел новые источники кредитных ресурсов для погашения
Напомним, что Беларусь рассчитывала привлечь российский кредит и получить седьмой транш ЕФСР, но этих средств не поступило. Замминистра заявил, что ничего негативного не произошло, Беларусь нашла замену. И альтернативные источники оказались ничуть не хуже, в частности, китайский несвязанный кредит, считает Андрей Белковец.
Как
По мнению замминистра, Минфин в настоящее время имеет гораздо больше потенциальных возможностей и инструментов для привлечения кредитных средств и может выбирать, где заимствовать, чтобы не зависеть от одного кредитора, который бы мог диктовать свои условия.
Беларусь обладает широким «рыночным» инструментарием рефинансирования государственного долга, подчеркнул Андрей Белковец.
Замминистра также отметил, что предусматривается оптимизация структуры долга, включая частичное исполнение обязательств по погашению государственного долга за счет недолговых источников.
Круглый стол «Долговой рынок Беларуси» был организован компанией Cbonds-Congress, входящей в состав информационного холдинга Cbonds. Форум уже пятый раз проводится в Беларуси и этом году собрал более 210 участников.
Источник: Myfin.by
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