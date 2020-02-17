Беларусь одолжит еще $150 млн на российском рынке гособлигаций

Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

О гособлигациях

Андрей Белковец отметил, что новый выпуск гособлигаций на рынке РФ планируется разместить на 5 лет, в отличии от ранее размещенных (в 2019 году сроком на 3 года).

По его словам, по стоимости Минфин ориентируется на текущую доходность уже размещенных гособлигаций, но рассчитывает при этом на некоторую премию за увеличение сроков.

Заместитель министра финансов также сообщил, что на российском рынке в ближайшее время ожидается несколько сделок с корпоративными заемщиками из Беларуси.

Как ранее сообщал Myfin.by , гособлигации Беларуси были встречены высоким интересом со стороны инвестиционного сообщества, общий спрос инвесторов в книгу составил более 45 млрд российских рублей, что позволило эмитенту снизить первоначальный диапазон ставки купона до уровня 8,60% - 8,75%.

Размещение новых выпусков государственных облигаций Республики Беларусь серий 03 и 04 общей номинальной стоимостью 10 млрд российских рублей состоялось 7 августа 2019 года.

До этого, как сообщал Myfin.by, первым вышел на российский долговой рынок и разместил на Московской бирже облигации на 5 млрд российских рублей крупнейший белорусский ретейлер «Евроторг», который владеет сетью магазинов «Евроопт».

О погашении госдолга

Минфин нашел новые источники кредитных ресурсов для погашения госдолга , и они оказались не хуже ранее планируемых в 2019 году, отметил Андрей Белковец.

Напомним, что Беларусь рассчитывала привлечь российский кредит и получить седьмой транш ЕФСР, но этих средств не поступило. Замминистра заявил, что ничего негативного не произошло, Беларусь нашла замену. И альтернативные источники оказались ничуть не хуже, в частности, китайский несвязанный кредит, считает Андрей Белковец.

Как сообщал Myfin.by, Беларусь 16 декабря 2019 года подписала соглашение о предоставлении срочного кредита на 3,5 млрд китайских юаней (около $500 млн). Документ подписали представители Минфина Беларуси и Шанхайского филиала Банка развития Китая.

Скриншот из презентации Андрея Белковца



По мнению замминистра, Минфин в настоящее время имеет гораздо больше потенциальных возможностей и инструментов для привлечения кредитных средств и может выбирать, где заимствовать, чтобы не зависеть от одного кредитора, который бы мог диктовать свои условия.

Беларусь обладает широким «рыночным» инструментарием рефинансирования государственного долга, подчеркнул Андрей Белковец.

Скриншот из презентации Андрея Белковца



Скриншот из презентации Андрея Белковца

Замминистра также отметил, что предусматривается оптимизация структуры долга, включая частичное исполнение обязательств по погашению государственного долга за счет недолговых источников.

Круглый стол «Долговой рынок Беларуси» был организован компанией Cbonds-Congress, входящей в состав информационного холдинга Cbonds. Форум уже пятый раз проводится в Беларуси и этом году собрал более 210 участников.