Российский конструктор: C-500 сможет поражать цели, которых еще не существует

Источник материала: Tut.by

Система ПРО и ПВО С-500 «Прометей» способна поражать на расстоянии до нескольких сотен километров от земли ракеты средней и большой дальности, а также средства нападения, которых пока не существует. Об этом пишет «Российская газета».



C-500. Фото: twitter.com/RT_russian

По словам генерального конструктора концерна «Алмаз-Антей» Павла Созинова, специалисты компании постарались сделать прогноз по развитию наступательных воздушно-космических средств на ближайшие 25 лет и полагают, что достоверно определили характеристики, которых за это время может достигнуть потенциальный противник.

Из них и исходят возможности С-500, который должен уметь сбивать пока не существующие, но возможные через 5−10 лет средства нападения.

Ранее сообщалось, что С-500 «Прометей» сможет работать не только в атмосфере Земли, но и за ее пределами , перехватывая все типы баллистических целей. Это стало возможным благодаря мощной РЛС и новым боеприпасам, которые не нуждаются в аэродинамическом управлении.