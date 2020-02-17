|
Российский конструктор: C-500 сможет поражать цели, которых еще не существует
Источник материала: Tut.by
Система ПРО и ПВО С-500 «Прометей» способна поражать на расстоянии до нескольких сотен километров от земли ракеты средней и большой дальности, а также средства нападения, которых пока не существует. Об этом
По словам генерального конструктора концерна «Алмаз-Антей» Павла Созинова, специалисты компании постарались сделать прогноз по развитию наступательных воздушно-космических средств на ближайшие 25 лет и полагают, что достоверно определили характеристики, которых за это время может достигнуть потенциальный противник.
Из них и исходят возможности С-500, который должен уметь сбивать пока не существующие, но возможные через 5−10 лет средства нападения.
Ранее сообщалось, что С-500 «Прометей» сможет работать не только в атмосфере Земли, но и
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Специалисты, по их словам, определили характеристики боеприпасов возможного противника на 25 лет вперед.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)