В Крыму требуют огласить список граждан, которые инициировали изменение белорусского герба

Ранее сообщалось, что в проекте нового герба Беларуси очертание земного шара сместится с России в сторону Европы, об этом свидетельствует его изображение в законопроекте, который корректирует законодательство республики о госсимволах. При этом министр юстиции Белоруссии Олег Слижевский рассказал, что изменения связаны с возникновением вопросов к гербу и неоднократными обращениями граждан, которые предлагали внести корректировки в его изображение.





РИА Новости. "В целом мне новая цветовая гамма нравится больше, она не такая токсичная. Но также хотелось бы посмотреть список граждан, которые так сильно захотели повернуть земной шар на гербе и узнать, были ли альтернативные обращения. Пока концепция выглядит весьма странно, учитывая братские отношения между нашими странами. Надеюсь, что в этом проекте нет места политике", — сказал Чегринец





По его мнению, если есть планы вносить изменения в один из основных символов государства, то стоит прежде всего спросить мнение граждан по этому поводу.