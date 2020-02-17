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ВВП Беларуси в январе упал на 1,9 процента на фоне отсутствия поставок нефти из России
17.02.2020 18:11 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
ВВП Беларуси в январе 2020 года составил 10,391 млрд рублей и упал на 1,9% к январю 2019 года, сообщает Национальный статистический комитет Беларуси.
Падение ВВП связано со снижением нефтепереработки из-за отсутствия поставок российской нефти и спадом производства калийных удобрений.
Согласно целевым прогнозам, рост ВВП в первом квартале 2020 года должен составить около 0,7%, в первом полугодии - 1,6%, в январе - сентябре - 2,2%.
Что касается прогнозов экспертов, то в новом январском обзоре аналитики Всемирного банка подтверждают прогноз по ВВП Беларуси и его росту в 2020 году на уровне 0,9%.
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ВВП Беларуси в январе 2020 года составил 10,391 млрд рублей и упал на 1,9% к январю 2019 года, сообщает Национальный статистический комитет Беларуси.
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