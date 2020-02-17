ВВП Беларуси в январе упал на 1,9 процента на фоне отсутствия поставок нефти из России

Источник материала: Ежедневник





ВВП Беларуси в январе 2020 года составил 10,391 млрд рублей и упал на 1,9% к январю 2019 года, сообщает Национальный статистический комитет Беларуси.

Падение ВВП связано со снижением нефтепереработки из-за отсутствия поставок российской нефти и спадом производства калийных удобрений.

Согласно целевым прогнозам, рост ВВП в первом квартале 2020 года должен составить около 0,7%, в первом полугодии - 1,6%, в январе - сентябре - 2,2%.

Что касается прогнозов экспертов, то в новом январском обзоре аналитики Всемирного банка подтверждают прогноз по ВВП Беларуси и его росту в 2020 году на уровне 0,9%.



