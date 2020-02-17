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ФОТОФАКТ: Теплая погода в Бресте
17.02.2020 18:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Плюс 12 градусов достигла температура воздуха в Бресте 17 февраля по сведениям Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.-0-
Фото Вадима Якубёнка
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Плюс 12 градусов достигла температура воздуха в Бресте 17 февраля по сведениям Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного...
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