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ФОТОФАКТ: Теплая погода в Бресте

17.02.2020 18:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Плюс 12 градусов достигла температура воздуха в Бресте 17 февраля по сведениям Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.-0-

ФОТОФАКТ: Теплая погода в Бресте

Фото Вадима Якубёнка

ФОТОФАКТ: Теплая погода в Бресте

ФОТОФАКТ: Теплая погода в Бресте

ФОТОФАКТ: Теплая погода в Бресте

ФОТОФАКТ: Теплая погода в Бресте

ФОТОФАКТ: Теплая погода в Бресте

ФОТОФАКТ: Теплая погода в Бресте

ФОТОФАКТ: Теплая погода в Бресте

ФОТОФАКТ: Теплая погода в Бресте

 
Теги: Брест
 
 
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  Плюс 12 градусов достигла температура воздуха в Бресте 17 февраля по сведениям Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного...
 
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