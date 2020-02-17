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В Минске нетрезвый 19-летний студент повредил два автомобиля

17.02.2020 18:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске студент вуза повредил два автомобиля.  

По информации ГУВД Мингорисполкома, ночью двое молодых людей в нетрезвом состоянии находились во дворе многоквартирного дома. Один из парней, объясняя знакомому свою точку зрения на повышенных тонах, начал повреждать припаркованные автомобили.  

Владелец одного из них проснулся от криков и обратился к правоохранителям, когда увидел происходящее во дворе.  

В Минске нетрезвый 19-летний студент повредил два автомобиля
Фото: ГУВД Мингорисполкома 

Противоправные действия 19-летнего студента одного из минских вузов были пресечены сотрудниками милиции.  

Установлено, что в результате действий парня были повреждены два автомобиля: у одного – лобовое стекло и водительская дверь, а у второго – задняя пассажирская дверь.  

Ущерб владельцам поврежденных транспортных средств молодой человек уже возместил.  

Собранные материалы проверки переданы во Фрунзенский г. Минска РОСК Республики Беларусь, где дана правовая оценка действиям студента. Ранее к уголовной ответственности парень не привлекался.   

В конце января в Калинковичах местный житель выстрелил в чужой BMW из обреза – здесь подробнее.  

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске студент вуза повредил два автомобиля.   По информации ГУВД Мингорисполкома, ночью двое молодых людей в нетрезвом состоянии находились...
 
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