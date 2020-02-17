Минское «Динамо» играет против ЦСКА. Онлайн матча

Источник материала: Tut.by

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Минское «Динамо» сыграет сегодня с действующим обладателем Кубка Гагарина московским ЦСКА.

«Армейцы» проводят очередной отличный сезон, уверенно лидируя в Западной конференции. Что касается минчан, то сейчас задача предельно проста: не стать худшими. Преимущество над рижскими одноклубниками всего два очка.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Аналитики букмекерской конторы Favbet считают фаворитом матча ЦСКА. Коэффициент на победу москвичей — 1,09, минчан — 8,17.

«Динамо-Минск»: Карнаухов (Осипков); Дерябин – Эллиотт, Грецкий – Китаров – Павлович (А); Морроу – Денисов, Дроздов – Спунер – Мартынов; Готовец (А) – Евенко, Принс – Демков – Когалев; Достанко, Аносов – А. Костицын (К) – Ковыршин – Стефанович.

ЦСКА: Юханссон (Сорокин); Блажиевский – Науменков, Капризов – Кемпе – Слепышев; Дальбек – Марченко, Мамин – Вей – Григоренко; Киселевич – Робинсон (А), Толчинский – Шалунов – Попов; Романов – Соркин, Карнаухов (К) – Светлаков – Калинин (А).

Опрос Спасибо за участие в опросе Проголосовало 284 человека Победит ли "Динамо" в оставшихся матчах? Ага! 18% Конечно, нет! 82% Все опросы

SPORT.TUT.BY расскажет о ходе матча, который начнется в 19.10.

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