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Минское «Динамо» играет против ЦСКА. Онлайн матча

17.02.2020 18:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

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Минское «Динамо» сыграет сегодня с действующим обладателем Кубка Гагарина московским ЦСКА.

«Армейцы» проводят очередной отличный сезон, уверенно лидируя в Западной конференции. Что касается минчан, то сейчас задача предельно проста: не стать худшими. Преимущество над рижскими одноклубниками всего два очка.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Аналитики букмекерской конторы Favbet считают фаворитом матча ЦСКА. Коэффициент на победу москвичей — 1,09, минчан — 8,17.

«Динамо-Минск»: Карнаухов (Осипков); Дерябин – Эллиотт, Грецкий – Китаров – Павлович (А); Морроу – Денисов, Дроздов – Спунер – Мартынов; Готовец (А) – Евенко, Принс – Демков – Когалев; Достанко, Аносов – А. Костицын (К) – Ковыршин – Стефанович.

ЦСКА: Юханссон (Сорокин); Блажиевский – Науменков, Капризов – Кемпе – Слепышев; Дальбек – Марченко, Мамин – Вей – Григоренко; Киселевич – Робинсон (А), Толчинский – Шалунов – Попов; Романов – Соркин, Карнаухов (К) – Светлаков – Калинин (А).

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SPORT.TUT.BY расскажет о ходе матча, который начнется в 19.10.

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Теги: Минск
 
 
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Минское «Динамо» сыграет сегодня с действующим обладателем Кубка Гагарина московским ЦСКА.
 
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