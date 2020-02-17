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В Национальном аэропорту Минск начали действовать электронные посадочные талоны

17.02.2020 18:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Национальный аэропорт Минск предложил пассажирам возможность экономить время при прохождении досмотра и посадке. Начали действовать электронные посадочные талоны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такой талон ничем не отличается от бумажного. В нем указаны все необходимые данные: номер билета и рейса, дата и время отправления, информация о тарифе, название авиакомпании и так далее. Для получения необходимо интернет-соединение. Ссылка на скачивание появится после самостоятельной регистрации на сайте либо через приложение. Далее документ можно либо распечатать, либо предъявлять на экране своего устройства.

Новая услуга должна улучшить качество и комфорт пребывания пассажира в аэропорту. При этом для тех, кто не доверяет современным технологиям или своему девайсу, сохраняется возможность использования посадочного талона в бумажном виде.

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Люди в материале: Сергей Савицкий

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Национальный аэропорт Минск предложил пассажирам возможность экономить время при прохождении досмотра и посадке. Начали действовать...
 
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