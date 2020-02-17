Источник материала: Новости Волковыска

17 февраля Президент Беларуси подписал указ подписал указ № 55 "Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве".

Весенний призыв пройдет в феврале-мае этого года. Ему подлежат граждане Беларуси мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку. Также призываются граждане призывного возраста, которые утратили право на отсрочку, сообщает пресс-служба президента.

Как добавили в пресс-службе президента, выполнение документа позволит обеспечить потребности Вооруженных сил и других формирований в военнослужащих.

"Одновременно документом предусматривается увольнение в запас военнослужащих срочной военной службы, выслуживших установленные сроки военной службы", – заключили в пресс-службе.

В прошлом году в Беларуси были изменены нормы предоставления отсрочек от службы в армии. В частности, воспользоваться отсрочкой на получение образования теперь можно только один раз. Недавно также были скорректированы нормативы по здоровью призывников.

Весенний призыв пройдет полностью в соответствии с принятыми изменениями.