Источник материала: Новости Волковыска

Белстат опубликовал новые данные о реальных располагаемых денежных доходах населения. За январь–ноябрь 2019 года они стали на 6,3% больше, чем за такой же период 2018-го.

Темпы роста доходов замедлились. В 2018 году реальные располагаемые денежные доходы населения выросли на 7,9%.

В общем объеме этих доходов зарплаты составляют 64,1%, доходы от бизнеса – 7,8%. Различные пенсии, стипендии, пособия и т.п. – 23,4%. Доходы от собственности и другие виды – 4,7%.

Реальные располагаемые денежные доходы представляют собой денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.