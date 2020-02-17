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Как Лукашенко спас Россию – и почему ее Конституцию правят иностранцы

17.02.2020 19:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Это похоже на дурной анекдот, но является на самом деле чистой правдой, которая красноречиво характеризует путинскую Россию. И её перспективы тоже.

Итак среди 75 человек, которых Путин назначил в рабочую группу по внесению в Конституцию его нашумевших поправок, в том числе о запрете на иностранное гражданство для высших лиц, оказалось несколько обладателей вторых паспортов. В том числе, скажем, председатель национально-культурной автономии белорусов России Сергей Кандыбович. Сюрреализм?

Нет.

Всё дело в том, что нынешняя рабочая группа по подготовке изменений Конституции РФ создавалась ещё в прошлом году – и под совершенно другие задачи. Характер которых объясняет и столь пёстрый состав её участников – спортсменов и пианистов, помноженных на казаков.

Какие это были задачи?

По словам околокремлёвских источников, вплоть до самого конца прошлого года базовым вариантом сохранения власти Путина на срок после 2024 года была интеграция с Беларусью в полноценное государство. Путин тогда становился бы полноправным главой нового субъекта международного права, а его коллеге Александру Лукашенко отводилась роль вице-президента и губернатора в одном лице.

Именно поэтому так мощно звучала интеграционная повестка всё второе полугодие 2019 г. и Кремль задействовал все рычаги, без оглядки на последствия, чтобы нагнуть батьку под свой план.

Но Лукашенко сумел не прогнуться. Вертелся ужом, прикидывался простаком, грозил народным гневом и шантажировал перекрытием трубопроводов. Но сумел все же похоронить вариант с присоединением.

Чем, возможно, спас Россию от больших бедствий. Потому что в мире задуманная интеграция однозначно была бы воспринята как аншлюс – причём в самом худшем смысле этого слова. Россия снова попала бы в перекрестье международных санкций, на этот раз – действительно серьёзных. Вплоть до эмбарго на экспорт сырья и отключения от международных платежных систем. В общем ответный удар по российской экономике был бы нанесён мощный – и неизвестно, сумела бы она его выдержать, не рухнув.


К счастью, всего этого мы уже не узнаем. Неуступчивость Лукашенко на сей раз пошла на пользу всем россиянам, за исключением кремлёвских. И те спешно переключились на запасной вариант поправок в Конституцию по узаконению Госсовета, главой которого станет Путин после 2024 года.

Ну, а в условиях цейтнота не стали менять уже утвержденный ранее состав рабочей группы. Но теперь вместо Союзного договора ее одобрямс получит перекройка властных полномочий в РФ в пользу Госсовета. Впрочем её участникам всё равно.

А как, интересно, остальным гражданам России?

 
По материалам А.Нальгин
 
 
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Это похоже на дурной анекдот, но является на самом деле чистой правдой, которая красноречиво характеризует путинскую Россию. И её перспективы тоже.
 
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