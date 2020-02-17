Акцент на инвестиции и туристическую инфраструктуру. На сессии областного Совета депутатов рассмотрели социально-экономическое развитие региона

Источник материала: Вороновская газета





Речь шла не только о достигнутом, но и о том, что еще предстоит сделать, чтобы добиться выполнения всех показателей эффективности в экономике.







– Область сделала шаг вперед в социально-экономическом развитии, – отметил председатель облисполкома Владимир Кравцов, – но не до конца задействованные резервы еще остались. Кадровый потенциал региона высокий, и мы можем рассчитывать на серьезный результат в дальнейшем. В прошлом году выполнены обязательства по наполнению бюджета области, сохранена его социальная направленность. Заработная плата в регионе выросла на 13% и в среднем составила 940 рублей. Шесть районов к концу года вышли на уровень более 1000 рублей.

Владимир Кравцов подчеркнул, что для успешного развития экономики важна правильно выстроенная инвестиционная политика. В 2019 году приток иностранных инвестиций в регион составил порядка 300 миллионов долларов. В этом году должен быть дан старт нескольким десяткам новых инвестпроектов. Особое внимание уделяется созданию высокопроизводительных рабочих мест с высокой зарплатой. Стратегически важным сектором экономики остаются сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность. Особенно востребована с точки зрения экспорта мясомолочная продукция наших предприятий. Динамично в регионе развивается логистическая сфера, совершенствуя и расширяя инфраструктуру логистических центров. Растет, что немаловажно, экспорт туристических услуг.





В этом году предстоит выполнить ряд серьезных задач в социальной сфере, касающихся образования и здравоохранения, – отметил губернатор. – Продолжится, в частности, работа по формированию межрайонных ресурсных центров на базе больниц в Гродно, Лиде, Волковыске и Островце. В этих современных клиниках эффективную медицинскую помощь будет оказывать тандем из высокотехнологичного оборудования и высококлассных специалистов. Кроме того, нужно помнить о проблемах, которые наиболее остро волнуют жителей региона. Больше всего вопросов у людей традиционно возникает к жилищно-коммунальному хозяйству. – отметил губернатор.





станции обезжелезивания . В этом году на очереди еще 42 населенных пункта. До 2025 года проблема с качеством питьевой воды в регионе будет решена. В определенной степени будут сняты вопросы по капитальному ремонту жилья и дорог. На протяжении нескольких лет в области решается вопрос с качеством питьевой воды. В эксплуатацию введены 62. В этом году на очереди еще 42 населенных пункта. До 2025 года проблема с качеством питьевой воды в регионе будет решена. В определенной степени будут сняты вопросы по капитальному ремонту жилья и дорог.

В решении всех вопросов, подчеркнул Владимир Кравцов, рука об руку с исполнительной властью должен работать депутатский корпус, который лучше всего знаком с реальными потребностями людей в каждом уголке области.



– В развитии районов Гродненщины нужно находить новые точки роста: в промышленности, в инвестиционной активности, привлечении малого и среднего бизнеса, – отметил помощник Президента – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович. – Депутатский корпус должен подставлять плечо местным органам власти в этом: все обещания, которые были даны в работе с избирателями, должны быть выполнены.

Председатель областного Совета депутатов Игорь Жук подчеркнул, что основной упор в 2020 году будет сделан на привлечение инвесторов для создания новых крупных и малых предприятий.



– От этого зависит решение вопросов занятости и повышения заработной платы в регионе, – сказал он. – Еще один важный вектор, которому в последние годы уделяется повышенное внимание, – развитие туристического потенциала, в том числе туристической инфраструктуры. Гродненщина должна стать еще более привлекательной для зарубежных гостей.

По словам председателя комитета экономики облисполкома Александра Коменданта, в области по итогам прошлого года выполнено большинство ключевых показателей эффективности: сохраняется тенденция роста зарплат, наращивается экспорт товаров и услуг, расширяются возможности для внешней торговли.





На заседании сессии выступили также генеральный директор ОАО «Дорожно-строительный трест №6», председатель постоянной комиссии областного Совета депутатов по промышленности, строительству, транспорту, связи, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Василий Довгань, ректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, председатель постоянной комиссии областного Совета депутатов по социальной политике и делам молодежи Ирина Китурко, председатель СПК «Озеры», член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, председатель постоянной комиссии областного Совета депутатов по аграрной политике и охране окружающей среды Александр Шишко.





140 ОБЪЕКТОВ В ИНВЕСТПРОГРАММЕ

На заседании сессии утвердили областную инвестпрограмму на 2020 год. Это станет залогом своевременного финансирования более 140 включенных в нее объектов. Как доложил председатель комитета по архитектуре и строительству облисполкома Михаил Петух, на проектирование, строительство, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт и благоустройство программных объектов из областного бюджета планируют направить около 133 миллионов рублей: порядка 77 миллионов будет затрачено на сферу жилищного строительства, около 51 миллиона – на объекты социальной инфраструктуры.

За средства инвестпрограммы проведут реконструкцию производственной базы автобусного парка в Гродно, котельных в Дятлово, Мостах, Новогрудке, Сморгони, Щучине, Большой Берестовице, построят 45 станций обезжелезивания воды в малых населенных пунктах, завершат реконструкцию гостиниц в Слониме и Большой Берестовице. В инвестпрограмме также предусмотрены средства на развитие системы здравоохранения, в частности, на возведение новой поликлиники в микрорайоне Ольшанка, строительство областного онкодиспансера, модернизацию хирургического корпуса Лидской ЦРБ.





500-летию со дня основания Свято-Успенского Жировичского монастыря. Будут финансироваться строительство детского сада и школы в микрорайоне Грандичи в Гродно, новых спортивных объектов – теннисных кортов в Гродно, стадиона в Волковыске. Инвестиционной программой учтены и строительные работы на значимых историко-культурных объектах, подготовка к выставке-ярмарке тружеников села «Дажынкі-2020», 550-летию обретения Жировичской иконы Божией Матери исо дня основания Свято-Успенского Жировичского монастыря.

В ПОДДЕРЖКУ СПОРТИВНЫХ НАДЕЖД

До летней Олимпиады в Токио осталось чуть более трех месяцев. На сессии областного Совета депутатов утвердили список талантливых спортсменов, которым будет назначена стипендия из областного бюджета. Ее лауреатами стали 134 атлета, показавшие высокие результаты на значимых международных стартах. В их числе победители и призеры чемпионатов мира и Европы, I и II Европейских игр, претенденты на участие в XXXII Олимпийских играх в Токио. На выплаты направят более 400 тысяч рублей.





Олимпиаде 49 спортсменов, которые представляют 13 видов спорта. В список вошли 20 легкоатлетов, 13 борцов. Тремя кандидатами представлена стрельба пулевая. На участие в Играх также претендуют представители дзюдо, тяжелой атлетики, плавания, велосипедного спорта, бокса и баскетбола 3х3. Завоевано уже шесть лицензий. Отборочные турниры продолжатся до конца июня. Как отметил начальник управления спорта и туризма облисполкома Олег Андрейчик, у наших спортсменов будет еще возможность выполнить олимпийский норматив, и в преддверии главного старта четырехлетия им особенно нужна поддержка. К слову, сейчас в списке кандидатов на участие в49 спортсменов, которые представляют 13 видов спорта. В список вошли 20 легкоатлетов, 13 борцов. Тремя кандидатами представлена стрельба пулевая. На участие в Играх также претендуют представители дзюдо, тяжелой атлетики, плавания, велосипедного спорта, бокса и баскетбола 3х3. Завоевано уже шесть лицензий. Отборочные турниры продолжатся до конца июня. Как отметил начальник управления спорта и туризма облисполкома Олег Андрейчик, у наших спортсменов будет еще возможность выполнить олимпийский норматив, и в преддверии главного старта четырехлетия им особенно нужна поддержка.

В рамках областной сессии подвели итоги конкурса среди органов местного самоуправления региона, а также вручили дипломы лауреатам конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» 2019 года из Принеманья.

















Анна РАДЮК

Фото: Артем ТУРЛАЙ https://grodnonews.by/