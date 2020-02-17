Фонд Брижит Бардо проведет работу по защите прав животных в Беларуси

Источник материала: Аргументы и факты

В рамках официального визита Бриджит Олуа встретится с городскими властями, представителями зоозащитных организаций, посетит клиники и приюты, примет участие в обсуждении актуальных проблем защиты прав животных в Беларуси.

Брижит Олуа является руководителем международных программ помощи бездомным животным и впервые посетила Беларусь в июне 2019 года. В феврале состоится ее второй визит в Беларусь, цель которого – продвижение современных гуманных принципов обращения с животными-компаньонами.

В программу посещения французской зоозащитницы входят следующие мероприятия: О чем написала президенту Беларуси Брижит Бардо?

встреча с мэром Минска Анатолием Сиваком, на которой планируется обсудить практические вопросы обращения с бездомными животными. В мероприятии примет участие Солвита Виба (Solvita Viba), член делегации из Латвии, «Общество друзей животных Кристины Чилвер», Рига (планируемая дата – 21 февраля);

встреча на базе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси, посвященная обсуждению разрабатываемой новой редакции Правил содержания домашних собак, кошек, а также отлова безнадзорных животных в населенных пунктах Беларуси, утвержденных постановлением Совмина от 4 июня 2001 г. № 834 (далее – Правила), а также отечественных социальных и образовательных проектов по формированию гуманного отношения к животным у населения. Предполагается, что во встрече примет участие первый замминистра Минжилкомхоза Геннадий Трубило, а также депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва Мария Василевич (24 февраля).

встреча с общественными организациями по защите животных с целью обсуждения позиции зоозащитного сообщества Беларуси по проекту разрабатываемых Правил (22 февраля, 12:00, пр-т Партизанский, 2/15-2).

посещение столичного пункта временного содержания животных «Фауна города» (20 февраля, ул. Гурского, 42) и ряда частных клиник Минска. Во время посещений планируется обсудить возможности проведения планируемой FBB акции по массовой бесплатной стерилизации животных с привлечением зарубежных ветеринарных врачей, ознакомление с практическими результатами программы отлова, стерилизации, вакцинации, выпуска котов ООЗЖ «Зоошанс», выезд к местам проживания котов, принявших участие в программе (19 февраля).

В отсутствие Закона «Об обращении с животными», на сегодня Правила – это ключевой нормативный правовой акт, определяющий сферу обращения с животными-компаньонами, к разработке которого приковано внимание зоозащитников и неравнодушных людей всей страны. В настоящее время десятки тысяч людей ожидают закрепления в новой редакции документа принципиально иных, современных и гуманных подходов регулирования численности бездомных животных. Ключевые из них – стерилизация и идентификация, вместо уничтожения и бесконтрольного выбрасывания владельческих животных на улицы.

Напомним, в ноябре 2018 года основательница Фонда, всемирно известная французская кинозвезда и зоозащитница Брижит Бардо отправила на имя Александра Лукашенко открытое письмо с призывом остановить жестокость некоторых жителей страны в отношении бездомных животных. Министр иностранных дел Владимир Макей от лица белорусского лидера дал актрисе тёплый многообещающий ответ, который положил начало серьёзных изменений в отечественной зоозащитной сфере.

И главное из них – инициирование разработки новой редакции Правил, которые не претерпевали существенных изменений с 2001 года. После этого Фонд продолжал наблюдать за ситуацией в Беларуси. И сегодня его представители с энтузиазмом отмечают наблюдаемый прогресс в изменении отношения к проблеме бездомных животных со стороны государства.

FBB, наблюдая общественный интерес к позитивным изменениям в сфере прав защиты животных в Беларуси и отмечая благоприятные условия для оказания безвозмездной помощи, ведёт активную работу, связанную с организацией массовых акций по стерилизации бездомных животных с привлечением зарубежных ветеринарных специалистов. Как говорил Махатма Ганди, величие и моральный прогресс нации можно измерить тем, как эта нация относится к животным.