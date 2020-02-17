Андрей Санников: Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу

«Фейгин live », где прошла дискуссия под названием «Беларусь в западне?». Нет никакого суверенитета Беларуси, который охраняет Лукашенко. Он защищает свой режим. Об этом заявил лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников на Youtube-канале», где прошла дискуссия под названием «Беларусь в западне?».





Также в ней приняли участие российский общественный деятель и блогер Марк Фейгин, политолог и публицист Андрей Пионтковский, экономический эксперт Михаил Крутихин.





Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» отмечает, что белорусский диктатор начал заигрывать с Россией еще в 1996 году:





- Сейчас может и появились какие-то новые реплики в кремлевско-лукашенковском театре, но у нас, слава Богу, есть гугл, который ничего не забывает.





В 1996 слабый Ельцин кинулся к Лукашенко за помощью, мол, давай продемонстрируем объединение двух государств. Он приехал в Брест 22 июня, чтобы переизбраться на пост президента России. Именно с этого времени начинаются амбиции Лукашенко на кремлевский престол.





Да, Путин их обломал, но игра-то не поменялась. Лукашенко с приходом Путина начинает заявлять, что никогда не сдаст Беларусь России: «Мы братья, мы дружим, у нас есть «союзный договор», но поглотить Беларусь я не позволю».





Все, что изменилось — немножко увеличился накал. Потому что денег у Лукашенко нет вообще. Нужно поднимать накал, чтобы под него получить деньги, чтоб под него получить Помпео или Линкявичюса, или министра иностранных дел Швейцарии, чтобы опять сыграть в ту же тухлую игру с Западом, которую потом можно продать России.





Понятно, что в Кремле уже не покупаются на эту игру, но вынуждены учитывать общественный фон вокруг всего этого.





Андрей Санников считает, что поглощение Беларуси Россией для решения Путиным проблемы с продлением президентских полномочий не является однозначным и единственным сценарием:





- Это один из планов, которые существуют в Кремле. Давление на Беларусь будет продолжаться. Сегодня наиболее удачное время для такого давления, потому что у власти в Беларуси находится такой же преступник, как и в Москве, поэтому они могут найти какие-то схемы для того, чтобы договориться. Но это не является единственным планом для продления полномочий и срока правления Путина в Кремле. Лукашенко и Путин абсолютно одинаковые. Они будут держаться до последнего за свои режимы.





Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» считает, что имея опыт Украины Россия более настороженно относится к идее силового захвата Беларуси:





- Общественное мнение в Беларуси намного резче настроено против Кремля и против объединения с Россией, чем в Украине. В Беларуси нет Донбасса, нет ярко выраженной Восточной Беларуси. Многие считают, что мы будем дружить с Россией, но ни в коем случае не должны объединяться. Все опросы общественного мнения, когда они были возможны, показывают полное неприятие объединения. Поэтому Путин не хочет агрессивно проталкивать этот план. Лукашенко же пользуется все тем же сценарием, пытается сыграть в обиженного диктатора, которому не помогает братская Россия.





Я свое мнение не поменял. Лукашенко сам подтвердил, что когда начались наезды российских СМИ на него, он сказал: «Меня Путин попросил с американцами отношения улучшить. Это я по просьбе Путина все делаю». Он абсолютно честен, когда речь идет о мотивах своего поведения, когда уже проходить момент информационного повода. Лукашенко потом с обидой рассказывает все, что от него требовали в Кремле. Как сказали белорусские и зарубежные аналитики, Лукашенко — это русский мир в Беларуси, самый надежный его оплот.





Андрей Санников не верит в так называемую зачистку пророссийских силовиков в Беларуси:





- Нет никакой замены у силовиков, ничего там не происходит. По прежнему Москва сохраняет свои позиции в силовых ведомствах. Когда-то Лукашенко для того, чтобы подыграть Кремлю, менял в спецслужбах всех оставшихся патриотически настроенных руководителей (хоть и негодяев) на промосковских. Все это осталось, особенно в армии. Связи в Москвой в этих ведомствах очень серьезные. Присутствует московская агентура.





Также Лукашенко говорил перед встречей с Путиным о том, «как же вы можете нас обижать и мне мою маржу не давать по нефти, когда у нас уже военная группировка одна, когда у нас охрана границы одна, когда у нас спецслужбы работают слаженно, когда у нас даже списки невыездных согласованы». Силовая составляющая Беларуси и России гармонизирована и координируется великолепно. Это представляет огромную опасность.





Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» считает, что Лукашенко не является гарантом независимости Беларуси, а действующий режим — виновник сложившейся ситуации в стране.





- Мне не нравится то, что происходит вокруг Беларуси. Появляется непонятная редакционная статья Washington Post, в которой говорится, что где-то надо пересмотреть политику по отношению к Беларуси. Когда американцы говорят, что надо защитить суверенитет и Лукашенко, но при этом не забывать про права человека, я понимаю, что про права человека они забудут.





Говоря о предстоящих так называемых выборах в Беларуси Андрей Санников критикует тех, кто говорит, что белорусская оппозиция слаба и не имеет никаких шансов:





- В 2010 году, когда я участвовал в выборах, оппозиция выиграла Лукашенко вчистую, это было видно даже визуально. Поэтому он сошел с ума в первый же день и обрушил на нас все свои дубинки, кроваво расправился с протестами и бросил всех в тюрьмы.





Сегодня, в этом году, ситуация для Лукашенко намного хуже. В экономике просто катастрофическое положение. Что касается общества — там ненависть к Лукашенко просто зашкаливает. Это все экономически обусловлено, потому что жизнь настолько ухудшилась, настолько дурацкие законы принимаются — против тунеядства, даже против школьников.





Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» считает, что этот год может стать решающим для Беларуси:





- Нам нужны сегодня люди, которые понимают, что в Беларуси сегодня проще достичь перемен, чем даже в Украине и России. Нам нужна в этом плане помощь, потому что я всегда считал, что ключевой территорией для любых процессов на пространстве бывшего СССР является именно Беларусь. Если посмотреть историю — это подтверждается во многих отношениях. Но суть в том, что в меньшей стране проще достичь прогресса после изменения ситуации.





Беларусь заслуживает внимания. Сегодня мы имеем внимание, но не имеем понимания, что делать.





Также Андрей Санников призвал не заниматься прогнозами будущих отношений между Кремлем и Лукашенко, а думать о том, как сегодня помочь переменам в Беларуси:





- Ну, ненавидит Путин Лукашенко, Лукашенко ненавидит его, но ради взаимных интересов договорятся.





В этом году будут создаваться возможности в самой Беларуси. Я могу вам обещать это, что будет мобилизация гражданского общества, будут протесты. Повторюсь, что впервые такая ситуация, когда в экономике очень тяжелое положение. Лукашенко сегодня не является гарантом. Он не дает гарантии ни своим преступникам, которые наживаются на режиме, ни силовикам, ни пенсионерам. У всех жизнь ухудшается Зачем он им нужен. И прежде всего, он не нужен даже своему внутреннему узкому кругу. Поэтому будет возрастать социальная напряженность, будет политическая кампания достаточно заметная, будут акции протеста. Я бы хотел, чтобы на это обращали внимание, а то мы так и будем ходить в трех соснах. А возможности для изменений сегодня в Беларуси существуют.



