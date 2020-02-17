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Как автовладельцу правильно ввезти запчасти для личного пользования в Беларусь

17.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Как автовладельцу правильно ввезти запчасти для личного пользования в Беларусь

Автозапчасти для легкового автомобиля можно ввезти из-за рубежа без уплаты таможенных пошлин, налогов на таможенную территорию Евразийского экономического союза (Беларусь, Россия, Казахстан, Киргизия и Армения) при выполнении трех условий в совокупности:

  1. Перемещаемые товары (автозапчасти) отнесены к товарам для личного пользования.
  2. Общая таможенная стоимость перемещаемых товаров (не только запчастей, а всех, которые вы ввозите) не превышает 500 евро (в случае въезда физического лица на территорию Республики Беларусь чаще 1 раза в 3 календарных месяца – 300 евро).
  3. Общий вес перемещаемых товаров не превышает 25 килограммов (в случае въезда физического лица  чаще 1 раза в 3 календарных месяца – 20 килограмм).

    Если стоимостные либо весовые нормы беспошлинного ввоза превышены, выпуск товаров для личного пользования возможен при условии письменного таможенного декларирования с использованием пассажирской таможенной декларации и уплате таможенных платежей. При этом в целях перемещения товаров, подлежащих письменному таможенному декларированию, необходимо избрать «красный» коридор в пунктах пропуска оборудованных системой «двойного» коридора, рассказали таможенники.Важно помнить: определен перечень категорий товаров, не относящихся к товарам для личного пользования. К таким товарам, в том числе, относятся двигатели внутреннего сгорания (за исключением подвесных лодочных моторов).

    Выпуск товаров, не относящихся к товарам для личного пользования, может быть осуществлен в порядке, предусмотренном для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, путем помещения под таможенные процедуры, предусмотренные кодексом, в том числе, таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления.

    Подготовлено по материалам interfax.by

 
 
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Автозапчасти для легкового автомобиля можно ввезти из-за рубежа без уплаты таможенных пошлин, налогов на таможенную территорию Евразийского экономического...
 
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