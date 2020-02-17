Как автовладельцу правильно ввезти запчасти для личного пользования в Беларусь

Если стоимостные либо весовые нормы беспошлинного ввоза превышены, выпуск товаров для личного пользования возможен при условии письменного таможенного декларирования с использованием пассажирской таможенной декларации и уплате таможенных платежей. При этом в целях перемещения товаров, подлежащих письменному таможенному декларированию , необходимо избрать «красный» коридор в пунктах пропуска оборудованных системой «двойного» коридора, рассказали таможенники.Важно помнить: определен перечень категорий товаров, не относящихся к товарам для личного пользования. К таким товарам, в том числе, относятся двигатели внутреннего сгорания (за исключением подвесных лодочных моторов).

Выпуск товаров, не относящихся к товарам для личного пользования, может быть осуществлен в порядке, предусмотренном для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, путем помещения под таможенные процедуры, предусмотренные кодексом, в том числе, таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления.