Конец сладкой жизни: как по команде Лукашенко посадили самолет с «сахарной мафией»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В белорусских СМИ появляется все больше подробностей так называемого «сахарного дела», передает корреспондент телеканала «МИР 24» Денис Кошелев.

Напомним, еще в конце января в стране пропали директора всех сахарных заводов. Позже выяснилось, что они создали целую преступную схему, выводили из страны миллионы долларов. Такая вот «дольче вита».

«Будьте бдительны, товарищи, будьте бдительны!», – говорит на кадрах оперативной съемки директор одного из заводов и кладет деньги в сумку.

Это видео, показанное в эфире белорусского ТВ, наделало много шума в стране. На оперативных кадрах КГБ руководители сахарных заводов деньги берут пачками.

«Двадцатка должна быть. Да. Принеси мне эту штучку».

«Двадцатка» – это 20 тысяч долларов, которые забирает директор одного из комбинатов. По информации следствия, деньги участники сговора получали регулярно – раз в три недели.

В один из понедельников на работу не вышли директора всех сахарных заводов Беларуси. А в их кабинетах прошли обыски. Но вся эта несладкая история началась еще до массовых задержаний.

24 января самолет белорусской авиакомпании вылетел из Минска в Мюнхен. Над польским Вроцлавом лайнер развернули. Борт посадили в Гродно, шестерых пассажиров вывели из самолета. Как оказалось, некоторые из них замешаны в деле, которое и прозвали «сахарным».

«Это была моя жесткая команда: всех туда и будем разбираться. Все дали показания. Никто их не гнобил, не бил, пальцы в дверь не засовывал. Посадили и сказали: только правду. Все написали», – рассказал президент страны Александр Лукашенко.

Оказалось, что в стране есть своя мафия – сахарная. Схема была простая. Преступники создали в Москве «Белорусскую сахарную компанию», куда сахар с заводов поставляли по дешевке. Дальше цены увеличивали, и товар шел на рынок.

«Может быть, сахар даже не вывозили в Москву и обратно не завозили. А документы шли туда, переоформляли, и здесь прямо с заводов на наш рынок поставляли этот сахар с маржой», – пояснил Лукашенко.

Разницу взятками раздавали всем участникам преступной сделки. Каждая «серая» тонна приносила от 1 до 2,5 долларов. За год набегали сотни тысяч долларов. Кто, сколько заработал, еще только предстоит выяснить следствию.

Но и этого сахарным королям было мало. В Беларуси создали компанию «Евротарэкс», которая производила упаковку для сахара. Сырье для мешков закупали только у своих – проверенных российских коммерсантов – по завышенной цене. На их счета зачисляли деньги, через подставные фирмы выводили и делили между собой.

Так в СИЗО и попали директора сахарных заводов Криштапович (Городейский СК), Прудник (Слуцкий СК), Егоров (Скидельский СК) и Миронов (Жабинковский СК). А еще российский коммерсант Сергей Кононенко, руководитель «Белорусской сахарной компании» Дмитрий Кириллов. Арестовали и бывшего сотрудника МВД Беларуси Владимира Тихиню. Гроза мафиози и коррупционеров в 1990-х, он сам погорел на взятках. Консультировал участников преступной группы, как не попасть в «разработку» силовиков.

«Вот сидят сейчас и просятся: «Отпустите, пойдем в колхоз навоз грузить». А я говорю: «Мы вилами уже навоз не грузим, поэтому сидите». Признались, где воровали, все поотдавали. Все, говорят, забирайте, только в тюрьму не сажайте. А кто тебя посадил в тюрьму? Ты сам себя посадил. Я постоянно говорю: не тронь чужое. Не трогай. Особенно руководитель», – подчеркнул Лукашенко.

Преступная схема работала долгие годы. У директоров сахарных заводов была по-настоящему сладкая жизнь.

Городок Несвиж называют исторической и культурной жемчужиной страны. Когда-то именно в этом поселении напечатали первые белорусские книги. Здесь появились и первые белорусские театры. А чего стоит резиденция князей Радзивиллов. Замок, внесенный в список ЮНЕСКО, в XVI веке построил знаменитый итальянский архитектор Джованни Бернардони.

Дома экс-руководителей сахарных заводов, конечно, не замки. Но размах тоже чувствуется. Особняк бывшего директора Городейского комбината расположен недалеко от имения великих князей. Площадь коттеджа задержанного чиновника – 200 «квадратов». Немного, однако все есть – спальни, веранды, летняя кухня, гаражи.

Живописное место на берегу озера. Этот квартал местные называют «сахарным». То ли от того, что выглядит дорого, то ли потому, что жил там директор Городейского комбината. Соседи, завидев камеры, зашторивают окна и не выходят из домов. О задержании Михаила Криштаповича говорить не хотят.

Куда более разговорчивы жители поселка Городея, где расположен комбинат. О теперь уже бывшем руководителе здесь плохо не говорят.

«Может, и был соблазн. Кто знает, как бы я поступил на его месте», – философски заметил один из местных.

На проходной завода ни души в разгар дня. Охрана говорит, все штатно, люди на рабочих местах.

«Мы сейчас никаких комментариев не даем, сами ничего не знаем». – «А кто у вас сейчас руководитель?» – «Руководители – исполняющие обязанности, они где-то на территории, заняты».

Спецоперации по аресту крупных коррупционеров в Беларуси проходили не раз. Но чтобы обезглавить сразу целую отрасль, такого еще не было. Эксперты говорят, проблемы зрели давно. Модернизированные комбинаты работали плохо. В прошлом году прибыль из четырех дал только один. Убытков же – на десятки миллионов долларов.

«По большому счету, для насыщения белорусского рынка сахаром, а это порядка 200-250 тысяч тонн, нужны один-два сахарных завода. Половину заводов можно закрыть. Но эти предприятия градообразующие и регионообразующие. Поэтому сейчас стоит вопрос диверсификации поставок продукции. Надо говорить о создании неких добавленных цепочек с точки зрения дальнейшей переработки сахара в более дорогое сырье», – отметил ректор Института повышения квалификации и переподготовки руководителей и специалистов промышленности Георгий Гриц.

Фигурантам дела уже предъявили обвинения: получение и дача взяток в особо крупном размере. Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы. Вину участники сахарной мафии признали. Значит, модернизацией отрасли будут заниматься уже другие люди.